Yalla Shoot New يلا شوت برشلونة بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في منافسات الدوري الأوروبي عبر قناة بي إن سبورت HD حيث يلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

بث مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في منافسات الدوري الأوروبي عبر قناة بي إن سبورت HD.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وتقام مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو. إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي عبر قناة بي إن سبورت HD.

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القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت بريميم 1.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم، دون الثنائي سيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبلي، بينما يفتقد مانشستر يونايتد للخماسي: "أنتوني ومارسيال ومكتوميناي وليساندرو مارتينيز ومارسيل سابيتزر". إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي عبر قناة بي إن سبورت HD.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: بالدي - كريستينسن - أراوخو - كوندي.

الوسط: كيسي - دي يونج - جافي - بيدري.

الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي.

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: دالوت - فاران - لوك شاو - مالاسيا.

الوسط: فريد - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

الهجوم: سانشو - فيجهورست - راشفورد.

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات المهمة خلال اليوم وأبرزها مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد وجاءت باقي المباريات على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

برشلونة × مانشستر يونايتد – الساعة 7:54 عبر قناة بي إن سبورت 1

شاختار الاوكراني × رين الفرنسي – الساعة 7:45 عبر قناة بي إن سبورت 3

أياكس × يونيون برلين الألماني – الساعة 7:45 عبر قناة V Sport 1 HD Sweden إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي عبر قناة بي إن سبورت HD.



ريد بول سالزبورج × روما – الساعة 7:45 عبر قناة Sky Sport Uno Italia

يوفنتوس × نانت – الساعة 10 مساء عبر قناة SuperSport 2 / HD

سبورتنج لشبونة × ميتييلاند الدنماركي – الساعة 10 مساء عبر قناة Arena Sport 4 HD Serbia

باير ليفركوزن × موناكو – الساعة 10 مساء عبر قناة RTL Deutschland

إشبيلية × بي إس ف إيندهوفون – الساعة 10 مساء عبر قناة Sport TV4 Portugal. إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي عبر قناة بي إن سبورت HD.

ريال مدريد

الدوري الإسباني، حقق فريق ريال مدريد فوزا علي إلتشي أربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الدوري الإسباني. إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي عبر قناة بي إن سبورت HD.

والتقي ريال مدريد، مع إلتشي ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو". إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي عبر قناة بي إن سبورت HD.

وأحرز أهداف ريال مدريد كلا من ماركو أسينسيو في الدقيقة ٨ وأضاف كريم بنزيمة هدفين من ركلة جزاء في الدقائق ٣١ و٤٥ ومودريتش في الدقيقة ٨٠ لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد. إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي عبر قناة بي إن سبورت HD.