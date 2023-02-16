ايجي بست: مسلسل بالطو الحلقة 1 الأولي بجودة hd ماي سيما watch it dailymotion ح1

الفجر الفني
مسلسل بالطو الحلقة
مسلسل بالطو الحلقة 1 الأولي بجودة hd

عُرضت، أمس، الحلقة الأولى من مسلسل بالتو على منصة Watch it، عقب ظهور الفنان محمد رضوان والفنان خالد الصاوي، اللذان استطاعا الصدارة على موقع التواصل الاجتماعي جوجل ومحرك البحث.

تبدأ الحلقة بمشهد صادم يحلم فيه الدكتور عاطف كمال يقوم به الفنان عمر عصام بنقل ملفاته إلى المفتي لأنه ترك هاتفًا محمولًا في بطن مريض يخضع لعملية جراحية. من أول ضيف شرف في الحلقة الأولى الفنان محمد رضوان الذي يجسد دور والد الدكتور عاطف كمال، وتعود هذه الحلقة إلى الزمن الذي أراد فيه الأب أن يكون عاطف طبيبا بأي وسيلة حتى تخرجه منه. خريج كلية الطب.

وتوالت الأحداث حينما كان يذهب الدكتور عاطف للتكليف في إحدى القرى بمدينة كفر الشيخ وتحديدا مركز مطوبس، لتفاجأ عاطف أنه تم تكليفه في محافظة أخرى ويصاب الحزن على ذلك التكليف، ويحاول التظلم لتغيير مكان تكليفه، واضطر للذهاب لقرية طرشوخ الليف، ليتحدث مع مدير الصحة بالمنطقة، وهو ثاني ضيف شرف في الحلقة “الفنان خالد الصاوي”، وأثناء الحديث بين الدكتور عاطف ومدير الصحة، سقطت المروحة على مدير الصحة “خالد الصاوي”، وانتهت حياته فورًا، وانتهت الحلقة الأولى، وتنتظر الجماهير الحلقة الثانية لأجل معرفة مصير الدكتور عاطف.

مسلسل بالطو الحلقة 1 الاولي ماي سيما

أبطال مسلسل بالطو

ويضم مسلسل بالطو مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: عمر عصام، محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، ويحمل المسلسل شعار بالطو وفانلة وتاب مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

مشاهدة وتحميل جميع حلقات مسلسل بالطو وفانلة وتاب Balto W Fanela W Tab كاملة تليجرام اون لاين بطولة عصام عمر ومحمود البزاوي، مسلسل بالطو الحلقة 1 الاولي تليجرام ويوتيوب واون لاين عن رواية بالطو وفانلة وتاب مسلسلات عربية.

مسلسل بالطو الحلقه ١ مسلسل بالطو لاروزا مسلسل بالطو 1 مسلسل بالطو وفانلة وتاب الحلقة 1 مسلسل بالطو الحلقه الاولى لازورا مسلسل بالطو وفانلة وتاب الحلقة 1 ماي سيما مسلسل بالطو بالطو مسلسل بالطو الحلقه الاولى ملخص الحلقه الاولى من مسلسل بالطو مسلسل بالطو و فانلة و تاب الحلقة الاولى 1 مسلسل بالطو 2023 ملخص مسلسل بالطو الحلقه ٢ مسلسل مسلسل بالطو و فانلة و تاب تلخيص الحلقه الاولى بالطو قصة عشق ايموشن فيديو سيما لايت ريم نت أكوام اتفرج تى فى جاست فلكس نسمات فيديو لاروزا اكشنز فيديو يوتيوب فؤش مسلسلات كلمتين فيديو فيس بوك حكاية حب لودى نت ايجي بست شاهد نت شاهد فور يو ريم فورتك

الأكثر قراءة

مشاهدة برشلونة ومانشستر يونايتد يلا شوت yallashoot دون تقطيع || بث مباشر برشلونة ضد مانشستر يونايتد هدف ليفاندوفسكي اليوم

يلا شوت دوري أوروبا | مشاهدة مباراة نادي برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم Yalla shoot يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة مباشر beIN Sport

بث مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تعليق عربي رابط Youtube

يلا شوت Europa League | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الاوروبي | مباراة برشلونة مباشر

بث مباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد LIVE NOW في الدوري الأوروبي رابط يوتيوب دون تقطيع

عاجل.. تحديد موقف تاليسكا من مواجهة التعاون في الدوري السعودي للمحترفين

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر Barcelona vs Man United في الدوري الأوروبي