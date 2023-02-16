ايجي بست: مسلسل بالطو الحلقة 1 الأولي بجودة hd ماي سيما watch it dailymotion ح1

عُرضت، أمس، الحلقة الأولى من مسلسل بالتو على منصة Watch it، عقب ظهور الفنان محمد رضوان والفنان خالد الصاوي، اللذان استطاعا الصدارة على موقع التواصل الاجتماعي جوجل ومحرك البحث.

تبدأ الحلقة بمشهد صادم يحلم فيه الدكتور عاطف كمال يقوم به الفنان عمر عصام بنقل ملفاته إلى المفتي لأنه ترك هاتفًا محمولًا في بطن مريض يخضع لعملية جراحية. من أول ضيف شرف في الحلقة الأولى الفنان محمد رضوان الذي يجسد دور والد الدكتور عاطف كمال، وتعود هذه الحلقة إلى الزمن الذي أراد فيه الأب أن يكون عاطف طبيبا بأي وسيلة حتى تخرجه منه. خريج كلية الطب.

وتوالت الأحداث حينما كان يذهب الدكتور عاطف للتكليف في إحدى القرى بمدينة كفر الشيخ وتحديدا مركز مطوبس، لتفاجأ عاطف أنه تم تكليفه في محافظة أخرى ويصاب الحزن على ذلك التكليف، ويحاول التظلم لتغيير مكان تكليفه، واضطر للذهاب لقرية طرشوخ الليف، ليتحدث مع مدير الصحة بالمنطقة، وهو ثاني ضيف شرف في الحلقة “الفنان خالد الصاوي”، وأثناء الحديث بين الدكتور عاطف ومدير الصحة، سقطت المروحة على مدير الصحة “خالد الصاوي”، وانتهت حياته فورًا، وانتهت الحلقة الأولى، وتنتظر الجماهير الحلقة الثانية لأجل معرفة مصير الدكتور عاطف.

أبطال مسلسل بالطو

ويضم مسلسل بالطو مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: عمر عصام، محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، ويحمل المسلسل شعار بالطو وفانلة وتاب مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

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