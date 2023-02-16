شاهد فور يو "مسلسل بالطو الحلقة الاولي ح1" My cima لاروزا HD

الفجر الفني
مسلسل بالطو الحلقة
مسلسل بالطو الحلقة الاولي ح1

يعتبر المسلسل المصري "بالتو" من أكثر المسلسلات شعبية على محرك البحث، حيث ظهرت الحلقة الأولى على منصة "watchit".

يُعرض المسلسل المكون من 10 حلقات كل يوم أربعاء ويؤدي دور البطولة محمود بزوي ومحمد محمود ومحمود حافظ وألفة عبد الرسول.

شعار المجموعة هو "Balto، T-shirt، and Tab" وهو مستوحى من الرواية التي تحمل نفس الاسم مع قصص ومشاهد وحوارات كتبها أحمد عاطف وتأليف عمر الموهن إخراج عمر المهندس. الفنان الراحل فؤاد المهندس.

تدور أحداث المسلسل حول قطاع الصحة، وفي إطار كوميدي يروي قصة مهنة التمريض وما يحدث في المؤسسات الطبية.

مسلسل بالطو وفانلة وتاب الحلقة 1 ايجي بست - موقع الأرشيف

يُدعى البطل "دكتور عاطف كامل" وتتجسد شخصيته في الفنان الشاب عصام عمر المكلف بالعمل كطبيب في مركز طبي ريفي. لقد ذهب بالفعل إلى مهام وظيفته، لكنه فوجئ بأن يصبح مديرًا لدائرة الصحة بعد مقتل المدير الرئيسي.

مشاهدة وتحميل الحلقة 1 الاولى من الموسم الأول من مسلسل بالطو (2023) تحميل مسلسل Balto بطولة عصام عمر ومحمود البزاوي HD اون لاين.

مشاهدة وتحميل مسلسل الدراما والكوميديا المصري بالطو الحلقة 1 الاولي اون لاين شاهد مباشرة دون تحميل مسلسل بالطو موسم 1 حلقة 1 كامل مشاهدة وتحميل مسلسل الدراما المصرية بالطو الحلقة 1 كاملة اون لاين وبجودة عالية مباشرة على موقع kitkot قصة الدراما العربية بالطو.

أبطال مسلسل بالطو

ويضم مسلسل بالطو مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: عمر عصام، محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، ويحمل المسلسل شعار بالطو وفانلة وتاب مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

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