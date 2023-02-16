الحلقة الأولي: مشاهدة مسلسل بالطو wecima ح1 ايجي بيست الجديد

تشهد الحلقة الأولى من مسلسل "بالطو" على منصة watchit، بطولة الفنانين الشباب عصام عمر ومحمود حافظ ومحمد محمود ومحمد رضوان، أحداثًا مثيرة حيث تبدأ الحلقة بمشهد أحلام الدكتور عاكف كامل محمد. ملفات إلى المفتي لأنه نسي أن هاتفه المحمول كان في بطن مريض يخضع لعملية جراحية.

وكما يظهر في الحلقة الأولى، فإن الطريقة التي يعامل بها محمد رضوان ابنه منذ الصغر هي الضغط عليه ليصبح طبيبًا من خلال ذكريات الماضي، مما يدل على تصميمه على أن يصبح ابنه طبيبًا حتى تخرجه من الكلية.

وكانت كلية الطب تنتظر تكليفه بإحدى المستشفيات، فيما توجه عاطف إلى إحدى قرى مدينة كفر الشيخ وتحديدًا مركز مطوبس ليجد مهمته. واستغرب عاطف ان تكون مهمته في محافظة اخرى وقد حزن على المهمة.

ومع تتابع الأحداث، حاول عاطف أن يتظلم من أجل نقله إلى مكان قريب من منزله في القاهرة، واستدعى ذلك ان يذهب إلى قرية طرشوخ الليف.

من أجل مقابلة المدير حتى يوافق على طلب نقله إلى مكان آخ، واثناء التحدث معه، تسقط مروحة السقف على مدير الصحة – خالد الصاوى، لتنهى حياته وتنتهى الحلقة الأولى.

أبطال مسلسل بالطو

ويضم مسلسل بالطو مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: عمر عصام، محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، ويحمل المسلسل شعار بالطو وفانلة وتاب مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

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