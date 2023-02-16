ماتش BRCA اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يلا شوت اليوم في الدوري الاوروبي، يستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه برشلونة نظيره مانشستر يونايتد، في ذهاب ملحق دور الستة عشر من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-23.

يدخل فريق برشلونة اللقاء من أجل تحقيق فوز يضمن له بعض الأريحية قبل مباراة الإياب التي تقام على ملعب "أولد ترافورد"، المرعب من أجل الحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية التي حققها مؤخرًا.

ويأمل فريق مانشستر يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لمساعدة الفريق في مباراة العودة على ملعب "أولد ترافورد"، حيث من المتوقع ان تكون المباراة صعبة على كلا الفريقين، نظرًا للمستوى الفني الجيد المقدم على المستوى المحلي خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا التقرير من "الفجر الرياضي" نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب ملحق دور الستة عشر من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل الأنسب للفريقين.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد التي تقام في ذهاب ملحق دور الستة عشر من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-23 اليوم الخميس 16 فبراير 2023 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، معقل النادي الكتالوني.

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اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

تذاع مباريات بطولة الدوري الأوروبي حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد على شاشتها.beIN Sports 1 HD Premium

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:

مارك أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جول كوندي

فرينكي دي يونج - بيدري - فرانك كيسييه

جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يبدأ الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

دافيد دي خيا

ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاو

كاسيميرو - فريد

جادون سانشو - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد

فاوت فيخورست