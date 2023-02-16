يلا شوت Barcelona vs Man United مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الدوري الأوروبي

ينتظر مشجعو كرة القدم الدوليون مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة ومانشستر يونايتد، برشلونة ومان يونايتد، مساء اليوم الخميس 16 فبراير، على ملعب سبوتيفي كامب نو، لاحتساب ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة أوروبا لكرة القدم.

صراع شرس يجمع الفريقين العملاقين في قمة هذه الجولة من البطولة، حيث يتطلع كلاهما لحجز مقعد لهما في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وستكون هذه المشاركة الثانية لبرشلونة في هذه الجولة من بطولة الدوري الأوروبي، بعد أن كانت حاضرة الموسم الماضي وخرجت من البطولة في ربع النهائي.

على الرغم من فوز برشلونة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على فيكتوريا بلزن، إلا أنه لم يسجل نقاط المباراة كاملة في أي من المباريات الأربع المتتالية التي جمعها مع إنتر ميلان وبايرن ميونيخ، ليسجل نقطة واحدة وفشل في الوصول إلى دور الـ16 باحتلاله المركز الثالث..

يظهر الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة بشكل مميز ويقدم أداء أفضل من السابق، حيث حضر هذه المباراة بتركيز كامل وقوي، حيث سيحاول القتال بضراوة في الكامب نو لانتزاع النصر والاقتراب من التأهل للبطولة. الجولة القادمة للمنافسة بقوة على اللقب.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

من ناحية أخرى، يمر يونايتد بفترة جيدة على المستوى الفني، حيث إنه مستقر في الفترة الماضية، حيث فاز قبل مباراة الدوري هذه أمام ليدز يونايتد، وهذا يعطي الفريق دفعة كبيرة لهذه القمة.

وتأهل مان يونايتد لهذا الدور في بطولة أوروبا لكرة القدم، بعد أن احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة في دور المجموعات، برصيد 15 نقطة، بما يعادل المتصدر ريال سوسيداد بنفس التوازن.

حضر الشياطين الحمر هذه المعركة التي ستكون بعيدة عن الوطن، بتركيز كامل ومعنويات عالية، حيث تطمح لتقديم مستوى مميز اليوم من أجل تحقيق النصر والعودة إلى الوطن بطريقة مميزة تقربهم من التأهل في المحطة الثانية.