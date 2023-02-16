الحلقة الثالثة: مشاهدة مسلسل بالطو wecima ح3 ايجي بيست الجديد

تبدأ الحلقة 3 من مسلسل بالطو بامرأة قروية تصل دائرة الصحة لتلد، ولا تجد سوى الدكتور عاطف (عصام عمر) وعبد البادي (محمد محمود). البادي والدكتورة هاجر (مريم الجندي) يلومونها على تأخرها، فتقول له إنها صيدلانية.

اتصل المسؤول بدائرة الصحة وطلب التحدث إلى الدكتور عاطف وأخبره أنه يعلم أن دائرة الصحة ليس بها موظفين وأعطاه مكافأة عن اليوم، وحاول عبد البديع تخفيف العبء عليه وقال له إنه سيقف بجانبه، ولأنه مثل ابنه، فإنه يأخذه إلى الشقة التي سيقيم فيها، ويحاول عاطف التعامل معها ويحذره عبد البادي من وجود غرفة ممنوعة رهيبة.

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يقوم عبد البديع بتحضير وجبة بيتزا إلى عاطف ولكنها سيئة فيقوم برميها، ويتحدث إلى والدته التي تخبره أن يصبر على ما أصابه، فينزل إلى الوحدة ويتعرف على بعض الممرضات ليطلب منه أكل، فتقوم إحداهن أنها سوف تقوم بجلب وجبة إليه مقابل 65 جنيه.

يبدأ عاطف في التجول في الوحدة الصحية لمعرفة أقسامها، كما يذهب إلى الصيدلية للاعتذار من الدكتورة هاجر، بعد غضبه منها أمس، ويحكي لها ما حدث له خلال يومين من مجيئه الوحدة، فيراها دكتور سمير (محمود حافظ) وهي تقف مع دكتور عاطف ويغضب لأنه يريد الزواج منها وهي ترفضه، وعند ذهاب عاطف عند عيادته يغضب سمير ويحذره من الاقتراب منه أو من دكتورة هاجر، فيخاف عاطف منه ويترك الوحدة إلى الخارج، لتنتهي الحلقة على ذلك.

قصة مسلسل بالطو

بالطو تدور أحداثه في إطار كوميدي، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد ويجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسي.

أبطال مسلسل بالطو

ويضم مسلسل بالطو مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: عمر عصام، محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، ويحمل المسلسل شعار بالطو وفانلة وتاب مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

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