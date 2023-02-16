مشاهدة مباراة برشلونة اليوم: مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يستضيف برشلونة الإسباني نظيره مانشستر يونايتد في موقعة كروية مثيرة مساء اليوم الخميس في ذهاب ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-23.

موعد مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدورى الأوروبي



ويستقبل ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد، التي تقام في ذهاب ملحق دور الستة عشر من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-23، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، 7.45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد



ويسعى برشلونة إلى تحقيق فوز بفارق كبير لوضع قدم في ربع النهائى قبل مباراة الإياب التي تقام على ملعب "أولد ترافورد"، ولمواصلة الانتصارات والاستمرار في سلسلة نتائجه الإيجابية التي حققها مؤخرًا.

فيما يطمح مانشستر يونايتد، في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب برشلونة، حتى يسهل الأمور على نفسه قبل مباراة الإياب، خاصة وأنه يعلم صعوبة المواجهة بالفعل.

برشلونة ضد مانشستر يونايتد



ويستعيد برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ذكريات دوري الأبطال، لكن هذه المرة في مكان لا يليق بتاريخهما، حيث يتواجهان في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في كرة القدم.

وفشل برشلونة في تجاوز دور المجموعات لمسابقات دوري الأبطال بحلوله ثالثًا، فيما حل يونايتد ثانيًا في مجموعته في "يوروبا ليج" واضطر لخوض الملحق.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وتواجه العملاقين فى المباراة النهائية عامي 2009 و2011 حين خرج برشلونة منتصرًا في المناسبتين.

مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد



ويقدّم الفريقان مستويات رائعة في الدوري المحلي حيث يتصدر برشلونة بفارق 11 نقطة عن غريمه ريال مدريد فيما يحتل ضيفه المركز الثالث بقيادة مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاج بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

تشكيل برشلونة المتوقع



ومن المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي.

الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري - فرانك كيسييه

الهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع



بينما من المتوقع أن يبدأ الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاو

الوسط: كاسيميرو - فريد

الهجوم: جادون سانشو - برونو فيرنانديش - ماركوس راشفورد - فاوت فيخورست.