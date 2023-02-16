شاهد فور يو "مسلسل بالطو الحلقة الثالثة ح3" My cima لاروزا HD

تصدرت سلسلة Balto محرك بحث Google "Trends" أمس (الأربعاء) بعد بث الحلقتين الثالثة والرابعة من الإنتاج على منصة Watch it، حيث يكون الإنتاج حصريًا على المنصة بمعدل حلقتين في الأسبوع. play. النجاح منذ الإطلاق.

مسلسل بالطو هو من رواية "Balto، Flannel and Repent" بطولة عصام عمر ومحمود حافظ ومحمد محمود وعرفة عبد الرسول ومريم الجندي ومحمد رضوان والعديد من الضيوف أبرزهم بيومي فؤاد وخالد الصاوي ومحمد لطفي ومحمود الصاوي. بزاوي وسلوى خطاب إخراج عمر المهندس تدور الحملة حول إطار كوميدي حول ما يحدث في مهنة التمريض ومنشآت الرعاية الصحية.

تدور أحداث فيلم Balto في إطار كوميدي، في قصة الدكتور عاطف كامل محمد، يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، وبعد التخرج يتم تعيينه في المركز الطبي في قرية كفر العال كطبيب - شيسان، في الواقع يذهب لأداء مهام وظيفته، لكنه تفاجأ بأنه أصبح مديرًا للوحدة الصحية بعد وفاة المدير الرئيسي، وواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات.

وحظى مسلسل "بالطو" باشادات كبيرة من الجمهور والعاملين في الوسط الفني وكان آبرزهم المخرج عمرو سلامة التي كتب على صفحته بموقع فيس بوك: "مبسوط جدا جدا بمسلسل بالطو مبسوط أولا إن في مسلسل شبه ده تم إنتاجه مبسوط إن منصة Watch it اختياراتها زي (تحقيق) و(ريفو) و(بالطو) بتقول إن في أدمغة ذكية بتختار جوا المنصة وبتفكر صح مبسوط إن بيعة المسلسل للمنصة مش قائمة على مين النجوم، وإن بطل المسلسل مش نجم صف أول أو ثاني ولو إني من زمان ميقن ومتوقعله قريب إنه هيكون نجم مهم".

وتابع: "مبسوط بالأدوار الثانية جدا ومبسوط إنه مستوحى من كتاب مبسوط بالكتابة السلسة مبسوط من الإخراج الذكي مبسوط بالمونتاج الرشيق. مبسوط إن بقى في تنوع، في جيل فنانين وفنيين جديد بيظهر أتمنى الناس تقبل على المسلسل وبتمنى من كل قلبي منصة Watch it تكبر وتقدر في يوم تنافس وسط ظروف منافسة مش في صالحها خالص مبروك".

أبطال مسلسل بالطو

ويضم مسلسل بالطو مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: عمر عصام، محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، ويحمل المسلسل شعار بالطو وفانلة وتاب مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

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