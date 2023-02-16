يلا شوت مباشر.. مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم كورة لايف في الدوري الأوروبي

بث مباشر مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في قمة مباريات اليوم الخميس 16-2-2023 ضمن ذهاب دور الـ16 بمسابقة الدوري الأوروبي.

يصطدم برشلونة الاسباني ضد مانشستر يونايتد الانجليزي في دور خروج المغلوب بالدوري الاوروبي بعد خروج كلا الفريقان من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تقام مواجهة برشلونة وضيفه مان يونايتد على ملعب سبوتيفاي كامب نو بداية من الساعة 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة الحكم الايطالي (ماوريزيو مارياني).

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وينقل البث المباشر للقاء عبر قناة بي إن سبورت premium HD 1 بصوت المعلق العُماني (خليل البلوشي)، كما ينقل على عدة قنوات منها (Sport TV2 Portugal-BT Sport 2 HD-RMC Sport 3-TV 6 Sweden).

تشكيل برشلونة المتوقع



ومن المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي.

الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري - فرانك كيسييه

الهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع



بينما من المتوقع أن يبدأ الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاو

الوسط: كاسيميرو - فريد

الهجوم: جادون سانشو - برونو فيرنانديش - ماركوس راشفورد - فاوت فيخورست.