كورة لايف NOW مشاهدة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول رابط ماتش برشلونة دون تقطيع NOW

ينطلق بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تقام على ملعب "كامب نو"، في ذهاب ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتأهل مانشستر يونايتد للملحق بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف ريال سوسيداد، في المقابل هبط برشلونة للدوري الأوروبي من دوري أبطال أوروبا بعد خروجه من دور المجموعات.

ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز ليقترب من التأهل لدور 16، بينما يرغب اليونايتد في الخروج بأي نتيجة إيجابية تساعده في لقاء العودة.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد



تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: ألبا - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - جول كوندي

الوسط: فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - بيدري - جافي

الهجوم: رافينيا - روبيرت ليفاندوفسكي



تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافايل فاران، مالاسيا، لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيجهورست، جادون سانشو



ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر فبراير الجاري.

ويلتقي الفريقين لأول مرة في بطولة الدوري الأوروبي بمسماها الجديد والذي تغير في عام 1999.

وتواجه الفريقان في 13 مباراة من قبل، وكان الفوز من نصيب برشلونة في 6 مواجهات، مقابل 3 لمانشستر يونايتد، مع التعادل في أربع مناسبات.

وكانت أول مباراة جمعتهما في مارس 1984 في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، وانتهت بفوز الفريق الإسباني بهدفين نظيفين، بينما آخر المواجهات بينهما فكانت في ربع نهائي دوري الأبطال 2018-2019، وفاز برشلونة ذهابًا بهدف نظيف، وإيابًا بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN sports 1 HD premium.