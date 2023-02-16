بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي | رابط مشاهدة مباراة برشلونة مباشر beIN Sport

يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات ذهاب ملحق دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى برشلونة في أول اختبار أوروبي هذا العام إلى تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية التي يحققها على المستوى المحلي وجعلته متصدرًا للدوري الإسباني برصيد 56 نقطة.

وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق "الشياطين الحمر" في تحقيق نتيجة إيجابية في أول لقاء يجمع الفريقين في الدوري الأوربي، ويسعى مدرب الفريق الهولندي تين هاج إلى تعزيز النتائج الإيجابية التي يحققها على مستوى الدوري الإنجليزي بعد ما استعاد الفريق نغمة الانتصارات، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد؟

التقى برشلونة مع مانشستر يونايتد في 13 مواجهة سابقة، الأفضلية خلالها تبدو واضحة للغاية للنادي الكتالوني.

فاز البارسا في 6 مباريات، مقابل 4 تعادلات، فيما كان الفوز من نصيب مان يونايتد في 3 مباريات.

موعد وتوقيت مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

تلعب مباراة برشلونة ضد فريق مانشستر يونايتد في ملعب "الكامب نو" اليوم الخميس 16 فبراير الجاري على التوقيت التالي:

20:45 بتوقيت قطر والسعودية

19:45 بتوقيت مصر

18:45 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

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اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

تبث مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد حصريا على شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، حيث سيتم بثها على قناة "بي إن سبورتس بروميوم 1".

تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد قبل القمة المرتقبة في الدوري الأوروبي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الأولى في تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بمسماه الجديد، ولكنها ستكون رقم 14 في مختلف البطولات.

- والتقى الفريقان في 13 مباراة من قبل، حقق خلالها برشلونة الفوز في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 4 مواجهات.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو برشلونة 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 15 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- ومن أبرز المواجهات التى جمعت بين فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد، في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين نسخة 2008-2009، ونسخة 2010-2011، ونجح الفريق الكتالوني فى تحقيق الفوز في المباراتين بنتيجة 2-0 و3-1 على الترتيب.

- بينما كانت آخر مواجهة قد جمعت بين الفريقين، على ملعب "كامب نو" في عام 2019، وانتهت بفوز برشلونة بثلاثية دون رد، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة VS مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

- وكان فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، قد هبط إلى الدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، خلف بايرن ميونخ الألماني المتصدر بفارق 11 نقطة، ليوّدع الفريق الكتالوني منافسات دور المجموعات للعام الثاني على التوالي.

- بينما تأهل فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، إلى منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، كثاني المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة، خلف ريال سوسيداد المتصدر بفارق الأهداف فقط بعد خوض 6 مباريات.