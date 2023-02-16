ايجي بست: مسلسل بالطو الحلقة 3 الثالثة بجودة hd ماي سيما watch it dailymotion ح3

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مسلسل بالطو الحلقة
مسلسل بالطو الحلقة 3 الثالثة بجودة hd ماي سيما

الحلقة الثالثة من مسلسل بالطو ترى حلقة مليئة بالكوميديا ​​حيث تدخل سيدة كبيرة في السن جناح الدكتور عاطف (عصام عمر) وتقول لها "طيب حاجه مالك" فردت عليه المسنة، أخبرته أنها تريد الاستمرار في الحمل، فصدمت عاطف بسبب عمرها كما قدمته الممرضة. وعن قصة العجوز قالت: "الحاجة عائشة زوجة الحاج عنتر أبو الفضل حملت في الرابع وهي تأتي لتتابع معنا كل شهر".

في الساعات التي أعقبت عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "بالطو"، شارك هذا المشهد الكوميدي المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "بالطو" الحلقة1.. مواقف كوميدية ومروحة سقف تنهى حياة خالد الصاوى - اليوم السابع

أشاد المخرج عمرو سلامة بمسلسل «بالطو»، وكتب خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»: «مبسوط جدًا جدًا بمسلسل بالطو مبسوط بيقول إن فيه أدمغة ذكية بتفكر صح.. مبسوط إن بيعة المسلسل للمنصة مش قائمة على مين النجوم، وإن بطل المسلسل مش نجم صف أول أو ثاني».

تشمل أحداث الحلقة 3 من مسلسل بالطو الدكتور عاطف الذي يتولى إدارة دائرة الصحة بعد وفاة المدير السابق بالخطأ، ويتورط في أزمة جديدة مع موظفي الدائرة الصحية الذين يستغلون ميزته من أجل. كن طيبًا، وخلال ذلك حاول طبيب مكلف بإدارة الصحة في قرية بعيدة عن القاهرة نقل مهامه إلى مستشفى أو قسم صحي أقرب إلى منزله.

موعد عرض مسلسل بالطو.. ماذا حدث في الحلقة الثالثة؟ | أهل مصر

أبطال مسلسل بالطو

ويضم مسلسل بالطو مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: عمر عصام، محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، ويحمل المسلسل شعار بالطو وفانلة وتاب مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

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