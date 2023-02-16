بث مباشر برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر يلا شوت، وستقام مواجهة رائعة بين لاعبين أوروبيين عملاقين على ملعب كامب نو مساء الخميس، حيث يستضيف برشلونة مانشستر يونايتد في ذهاب الدوري الأوروبي.

سبق للفريقين أن نقش اسميهما في التراث الشعبي لدوري أبطال أوروبا، لكن لقاءهما الأخير على أرضي الذهاب والإياب سيكون الأول لهما في مسابقة الأندية الثانوية في أوروبا.

يدخل برشلونة دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي بعد أن احتل المركز الثالث فقط في مجموعته بدوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الموسم خلف بايرن ميونيخ وإنتر ميلان.

على الرغم من سحق فيكتوريا بلزن على أرضه وخارجها، إلا أن الحصول على نقطة واحدة فقط في أربع مواجهات ضد بايرن وإنتر منع العمالقة الكتالونيين من تأمين المركزين الأول والثاني.

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منذ خسارته 3-0 على أرضه أمام بايرن في مباراته قبل الأخيرة في 26 أكتوبر - هزيمته الوحيدة في كامب نو في 14 مباراة حتى الآن هذا الموسم - تميز فريق تشافي محليًا، حيث خاض 16 مباراة دون هزيمة.

قبل مباراة برشلونة اليوم، خاضت جميع المسابقات، بما في ذلك تسعة انتصارات في آخر 10 مباريات في الدوري الإسباني - وكان آخر نجاح للنادي الكتالوني فوزًا صعبًا 1-0 خارج ملعبه على فياريال نهاية الأسبوع الماضي.

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تزامنت مسيرة برشلونة المثالية تقريبًا في الدوري الإسباني مع الظهور المفاجئ للمنافسين وحامل اللقب ريال مدريد، ويشارك فريق تشافي الآن في طريقه لرفع لقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ أربع سنوات، حيث يتصدر بفارق 11 نقطة في الدوري لكن القمة لعبت اللعبة أكثر.

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في حين أن برشلونة الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات يفضل التنافس في مسابقة الأندية الأولى في أوروبا، فإن احتمالية أن يصبح بطل أوروبا للمرة الأولى من المؤكد أنه سيحفز تشافي ورفاقه - الذين فازوا بالفعل بكأس السوبر الإسباني هذا العام - وهم يحاولون ذلك. لموازنة واجباتهم الداخلية. بمواجهة مزدوجة ضد مان يونايتد.

خسر برشلونة خمس من آخر 11 مباراة أوروبية خاضها على ملعب كامب نو، لكنهم دخلوا مباراة الخميس بعد فوزهم في كل من المواجهات الأربع الأخيرة مع مان يونايتد.

في الواقع، تبع الانتصارات النهائية لدوري أبطال أوروبا في عامي 2009 و2011 ضد الشياطين الحمر فوزًا بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين في ربع نهائي نفس المسابقة في عام 2019.