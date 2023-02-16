مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد BEIN CONNECT | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الاوروبي | مباراة برشلونة مباشر

يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم ، يتطلع مشجعو كرة القدم العالمية إلى مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة ومانشستر يونايتد Barcelona vs Man United مساء اليوم الخميس 16 فبراير، على أرض ملعب سبوتيفي كامب نو، لحساب ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة أوروبا لكرة القدم.

كورة 365 مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة بث مباشر اليوم

موعد انطلاق المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الساعة الثامنة والربع بالتوقيت المحلي للقاهرة، وستبث مباراة برشلونة ضد مان يونايتد على الهواء مباشرة على قناة بي إن سبورت إتش دي 1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق خليل البلوشي.



صراع محتدم يجمع الفريقين العملاقين في قمة هذه الجولة من البطولة، حيث يتطلع كلاهما إلى حجز مقعد لهما في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وستكون هذه المشاركة الثانية لبرشلونة في هذه الجولة من بطولة الدوري الأوروبي، بعد أن كانت حاضرة الموسم الماضي وخرجت من البطولة في ربع النهائي.

على الرغم من فوز برشلونة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على فيكتوريا بلزن، إلا أنه لم يسجل نقاط المباراة كاملة في أي من المباريات الأربع المتتالية التي جمعها مع إنتر ميلان وبايرن ميونيخ، ليسجل نقطة واحدة. وفشل في الوصول إلى دور الـ16 باحتلاله المركز الثالث..

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر يونايتد

سيواصل تشافي الاعتماد على أسلوب 4-3-3 التكتيكي، مع وجود بيتر شتيجن في المرمى، وثنائي أروجو وكريستنسن في قلب الدفاع.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

على الجبهة اليمنى سيكون جول كوندي، وأليخاندرو بالدي على اليسار، وثلاثي دي يونج وكيسي وبيدري في منتصف الملعب.

أما بالنسبة للخط الهجومي، فسيكون من روبرت ليفاندوفسكي في وسط المهاجم الصريح، وخلفه الثنائي جاف ورافينيا.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي

خط الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برشلونة

في الآونة الأخيرة، كان تشكيل تين هاج الأكثر شعبية هو 4-2-3-1 ومن المحتمل أن يعتمد عليه كما هو الحال في غيابات خط الوسط.

دافيد دي خيا سيحمي عرين "الشياطين الحمر"، وفي خط الدفاع أمامه سيكون الثنائي رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز، مع آرون بيساكا كظهير أيمن، ومالاسيا في المقدمة اليسرى.

وفي وسط الملعب، الثنائي كاسيميرو وفريد ​​، مع برونو فرنانديز، بقيادة ماركوس راشفورد وجادون سانشو وفوت فيغورست.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام برشلونة

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - رافائيل فاران - ليساندرو مارتينيز - تيرل مالاسيا

خط الوسط: برونو فيرنانديز - كاسيميرو - فريد

خط الهجوم: جادون سانشو - فوت فيجهورست - ماركوس راشفورد

يظهر الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة بشكل مميز ويقدم أداء أفضل من السابق، حيث حضر هذه المباراة بتركيز كامل وقوي، حيث سيحاول القتال بضراوة في الكامب نو لانتزاع النصر والاقتراب من التأهل للبطولة. الجولة القادمة للمنافسة بقوة على اللقب.

من ناحية أخرى، يمر يونايتد بفترة جيدة على المستوى الفني، حيث إنه مستقر في الفترة الماضية، حيث فاز قبل مباراة الدوري هذه أمام ليدز يونايتد، وهذا يعطي الفريق دفعة كبيرة لهذه القمة.

وتأهل مان يونايتد لهذا الدور في بطولة أوروبا لكرة القدم، بعد أن احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة في دور المجموعات، برصيد 15 نقطة، بما يعادل المتصدر ريال سوسيداد بنفس التوازن.

حضر الشياطين الحمر هذه المعركة التي ستكون بعيدة عن الوطن، بتركيز كامل ومعنويات عالية، حيث تطمح لتقديم مستوى مميز اليوم من أجل تحقيق النصر والعودة إلى الوطن بطريقة مميزة تقربهم من التأهل في المحطة الثانية.



