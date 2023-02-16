يلا شوت NOW مشاهدة برشلونة ضد مانشستر يونايتد Yalla shoot لايف اليوم الخميس 16-2-2023 || بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بجودة عالية HD دون تقطيع

وستنطلق المباراة الأولى على ملعب كامب نو الذي يحمل على الأرجح أروع ذكريات النادي الإنجليزي في تاريخه، خاصة في عام 1999 عندما تغلب على بايرن ميونيخ في الدقائق الأخيرة من نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز باللقب.

يواصل الدوري الأوروبي مبارياته الكبيرة والمثيرة، هذه المرة بإحدى قمم كرة القدم الكلاسيكية، والتي ستشهد لقاء برشلونة ومانشستر يونايتد خارج أرضه في ذهاب الدور الـ16.

بدأ برشلونة الموسم في دوري أبطال أوروبا لكنه فشل في حجز مكان في الجولة 16 وخرج من دور المجموعات، واحتل المركز الثالث في مجموعة ضمت بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بيلسن.



للسنة الثانية على التوالي، تأهل النادي الكتالوني للدوري الأوروبي، وفي العام الماضي نجح في النجاة من ضربة من السراي في الملحق، ثم توديع بطل المسابقة أينتراخت فرانكفورت في قلب الكامب نو..

موعد مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، التي ستقام في ذهاب الدور السادس عشر من مسابقة الدوري الأوروبي 2022-23، مقررة يوم الخميس 16 فبراير 2023، في سبوتيفي كامب نو، معقل للنادي الكتالوني.

تنطلق صافرة البداية الساعة 7:45 بتوقيت مصر، الساعة 8:45 بتوقيت السعودية.

18:45 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

19:45 بتوقيت مصر

20:45 بتوقيت السعودية.

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اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

يتم بث مباراة اليوم بين برشلونة ومانشستر يونايتد من قبل مشغل الدوري الأوروبي الحصري beIN SPORTS عبر قنوات beIN Sports Premium 1 HD عبر الأقمار الصناعية Nilesat وsohailsat Bada.

نضع تحت تصرفكم جميع القنوات الرياضية التي أعلنت عن بث المباراة عبر الأقمار الصناعية ومنها قمر نايل مون والقمر الصناعي أسترا أسترا والقمر الصناعي يوتلسات وHOTBIRD وهي القنوات التالية:

قناة Arena Sport 1 Premium Serbia HD علي القمر الصناعي ASTRA 23.5E

قناة Arena Sport 3 BiH HD علي القمر الصناعيASTRA 23.5E

قناة Arena Sport 7 Croatia HD علي القمر الصناعي EUTELSAT 16.0E

قناة beIN Sports 1 Qatar HD علي القمر الصناعي Eutelsat 25B/Es hail 25.5E وEUTELSAT 8.0W

قناة btv Action علي القمر الصناعي HELLAS SAT 39.0E

قناة btv Action HD علي القمر الصناعي HELLAS SAT 39.0E

قناة Canvas Belgium HD علي القمر الصناعي EUTELSAT 9.0E

قناة Cosmote Sport 4 HD Greece علي القمر الصناعي EUTELSAT 9.0E

قناة M.Liga de Campeones Spain علي القمر الصناعي ASTRA 19.2E

قناة M.Liga de Campeones Spain HD علي القمر الصناعي ASTRA 19.2E

قناة M4 Sport Hungary علي القمر الصناعي INTELSAT

قناة M4 Sport Hungary HD علي القمر الصناعي INTELSAT 0.8W

قناة Pro X Romania علي القمر الصناعي Thor 0.8W

قناة RMC Sport 1 France HD علي القمر الصناعي ASTRA 19.2E

قناة Sky Sport 3 Austria HD علي القمر الصناعي ASTRA 19.2E

قناة Sport 2 Israel علي القمر الصناعي AMOS 4.0W

قناة Sport 2 Israel HD علي القمر الصناعي AMOS 4.0W

قناة Sport TV 2 Portugal HD علي القمر الصناعي HISPASAT 30.0W

قناة SuperSport 2 Albania HD علي القمر الصناعي EUTELSAT 16.0E

قناة Tipik علي القمر الصناعي Hotbird 13.0E

قناة TV 8 Italia علي القمر الصناعي Eutelsat 5.0W

قناة TV 8 Italia HD علي القمر الصناعي HOTBIRD 13.0E

قناة TV2 Sport Denmark HD علي القمر الصناعي INTELSAT 0.8W

قناة TV6 Sweden HD علي القمر الصناعي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البارسا ومان يونايتد اليوم



قناة Varzish Sport HD

NSS 57°E-11565 H 10750

Yahsat52.5°E-11785 H 27500

قناة TV8

Eutelsat 9°E -12149 V 31400

قناة RTVS Sport

Belintersat 51.5°E-11290 H 45000

قناة ESPN Brasil HD

SES-6 40.5°W-3980 L 21600

قناة IRIB Varesh

Badr 26°E -12265 H 30000

Badr 26°E -11881 H 27500