مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الأوروبي اليوم

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 16 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بث مباشر

يستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه برشلونة نظيره مانشستر يونايتد، في ذهاب ملحق دور الستة عشر من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-23.

يدخل فريق برشلونة اللقاء من أجل تحقيق فوز يضمن له بعض الأريحية قبل مباراة الإياب التي تقام على ملعب "أولد ترافورد"، المرعب من أجل الحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية التي حققها مؤخرًا.

ويأمل فريق مانشستر يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لمساعدة الفريق في مباراة العودة على ملعب "أولد ترافورد"، حيث من المتوقع أن تكون المباراة صعبة على كلا الفريقين، نظرًا للمستوى الفني الجيد المقدم على المستوى المحلي خلال الفترة الأخيرة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يدخل مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - فرانك كيسييه.

خط الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برشلونة

من المتوقع أن يبدأ الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو - فريد - جادون سانشو - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: فاوت فيخورست.

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 16 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة.