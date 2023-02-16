العاصمة طوكيو تشهد لقاءات مكثفة بين مسئولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمري اليابان

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو مباحثات ولقاءات مكثفة نظمتها سفارة مصر لدى اليابان لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين وذلك في إطار أولى الجولات الآسيوية للترويج للفرص الاستثمارية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة وكذلك عرض المزايا والحوافز التي تتمتع بها المنطقة أمام كبرى الشركات العالمية باليابان وكذلك رجال الأعمال، حيث التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتاتسوشى ناكاشيما، المدير العام لشركة ميتشوبيشى لوجستيك كوربوريشن اليابانية MITSUBISHI Logistics Corporation وعددًا من ممثلي الشركة، وذلك أثناء زيارته لمركز Minami Honmoku Distribution Center in Yokohama ومرفأ الميناء المجاور، وهو أحد مراكز شركة ميتسوبيشى لوجستيك والتي تعد أحد أكبر الكيانات الاقتصادية اليابانية.



حيث ناقش وفد المنطقة الاقتصادية سبل التعاون المشترك مع الشركة خاصة في مجال اللوجستيات وإدارة مراكز التوزيع، وقد أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية خلال عرضه التقديمي المقومات التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مناطق صناعية وموانئ بحرية تخدم فكرة التكامل بين مواطن التصنيع وسبل التصدير والاستيراد للمنتجات والمواد الخام، كما تطرق خلال العرض إلى الفرص المتاحة في القطاعات المستهدفة خاصة الأنشطة اللوجستية والتي تزداد أهميتها مع اقتراب انتهاء أعمال التطوير الجارية الآن بالعديد من الموانئ التابعة للهيئة، وذلك لرفع قدراتها وزيادة امكانياتها في التداول والتخزين لخدمة التجارة الدولية والمحلية.



كما قام بتسليط الضوء على تكامل المناطق صناعيًا ولوجستيًا مع شبكة الطرق الحديثة محليًا ودوليًا، وأوضح الاهتمام الذي توليه الهيئة لتطوير وتحديث منظومة عمل الكترونية تدعم خدمات المستثمرين والتعاملات المتعلقة بالتشغيل، كما أوضح مزايا الاستثمار بالمنطقة والحوافز المباشرة وغير المباشرة والإطار التنظيمي والقانوني المميز الذي يدعم المستثمرين والمشروعات بدءً من مرحلة تقديم المشروع حتى التشغيل، حيث أن العلاقة بين الهيئة والمستثمر ممتدة ومستمرة على مدار المشروع بكافة مراحله.



والجدير بالذكر أن ميتسوبيشي لوجستيك MITSUBISHI Logistics Corporation تعمل في العديد من الأنشطة المتعلقة بأعمال التخزين الخاصة بالشركة والنقل الدولي، البري والبحري، والتخليص الجمركي، والمبيعات والإدارة والتشغيل لنظم المعلومات اللوجستية؛ ومبيعات وشراء وتأجير معدات النقل وتداول البضائع، إلى جانب إدارة محطات وأرصفة الموانئ البحرية وعمليات وخدمات النقل الدولي عن طريق البر والبحر والجو، وتقدم خدمات لوجستية شاملة وعالمية وتوفر الطلب لتقديم الخدمات اللوجستية للشركات التجارية العالمية والمحلية.



كما التقى رئيس الهيئة كينجى ياماموتو، نائب رئيس شركة جى جى سى القابضة JGC Holdings Corporation التي تتمحور أنشطتها في الغاز الطبيعي المسال والوقود الأخضر (الهيدروجين / الأمونيا ) والكيماويات والبتروكيماويات والغاز وتكرير البترول وإنتاج النفط والغاز والفصل والتكامل والبنية التحتية الصناعية والسكنية، وتدير شركة JGC أعمالًا في مجموعة متنوعة من المناطق في جميع أنحاء العالم، مما يساهم في النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية ليس فقط اليابان، ولكن أيضًا في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم.



حيث ناقش رئيس الهيئة الفرص المتاحة بالمنطقة خاصة أنشطة البتروكيماويات والوقود الأخضر وحوافز الاستثمار في ظل رؤية واستراتيجية المنطقة 2030، وأبدت الشركة رغبتها فى المساهمة بمشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء وبنيتها الأساسية اللازمة لدعم تلك الصناعة بالمنطقة.

