شبورة مائية ونشاط رياح.. حالة الطقس غدا الجمعة وحتى الأربعاء 22 فبراير

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الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر خلال الفترة من الجمعة 17 فبراير وحتى 22 من نفس الشهر، على معظم أنحاء البلاد.

 

حالة الطقس غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، سيكون هناك تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وانحسار فرص سقوط الأمطار وارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة يعطي شعور أفضل بحالة الطقس.

ويكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 2 و3 درجة مئوية ليسود طقس بارد صباحا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على أغلب البلاد.

فيما يتكون الصقيع على أغلب الزراعات فى شمال سيناء.

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وفى يوم الجمعة 17 فبراير تسود شبورة مائية صباحا مع فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% ونشاط لحركة الرياح، فيما يشهد يومي السبت والأحد 18 و19 فبراير ستكون هناك فرصة لتكون الشبورة المائية ونشاط حركة الرياح.

أما يومي الإثنين والثلاثاء 20 و21 أيضا ستكون هناك فرص لتكون الشبورة المائية ونشاط لحركة الرياح، فيما يكون الطقس معتدل الأربعاء 22 فبراير ويكون هناك نشاط ملحوظ لحركة الرياح.

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