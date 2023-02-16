بث مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تعليق عربي رابط Youtube، البث المباشر لمباراة برشلونة ضد مان يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي تقام بينهما اليوم بحثًا من الثنائي عن حجز مقعد في دور الـ 16 باليوروباليج، حيث يلتقيان في مباراة ذهاب دور خروج المغلوب.

تأتي مشاركة برشلونة بالبطولة للنسخة الثانية على التوالي، بعدما اكتفى هذا الموسم باحتلال المركز الثالث في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من فوز برشلونة على فيكتوريا بلزن ذهابا وإيابا بدوري الأبطال إلا أنه لم يتمكن سوى من حصد نقطة واحدة بـ4 مباريات جمعته بفريقي بايرن ميونخ الألماني ضد الإنتر الإيطالي، وهو الأمر الذي جعل البارسا يفشل في الصعود لدور الـ16.

أما مانشستر يونايتد فيدخل المباراة ولديه سجل إيجابي فيما يتعلق بالمباريات التي تقام خارج ملعبه حيث خسر الفريق اللقاء بـ4 مباريات فقط من أصل 16 خاضها خارج ملعبه هذا الموسم بجميع البطولات، حيث يسعى الفريق في تحسين سجله أمام الفرق الإسبانية حيث فاز مانشستر يونايتد بثلاث مباريات فقط من أصل 14.

أعلن مدربا برشلونة ومانشستر يونايتد عن مباراة فريقيهما قبل مواجهة الفريقين، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

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وجاء تشكيل برشلونة للقاء مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

خط الوسط: فرانك كيسيه - فرينكي دي يونج - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - بيدري جونزاليس - روبرت ليفاندوفسكي.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - رافاييل فاران - لوك شاو - تيريل مالاسيا

خط الوسط: فريد - كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جادون سانشو - فاوت فيجورست.

موعد مباراة برشلونة ضد مان يونايتد في الدوري الأوروبي

تقام مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، مساء الخميس 16 فبراير 2023.

توقيت مباراة برشلونة ضد مان يونايتد في الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة برشلونة ضد مان يونايتد في الدوري الأوروبي، في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة برشلونة ضد مان يونايتد في الدوري الأوروبي، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباراة برشلونة ضد مان يونايتد في الدوري الأوروبي، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة برشلونة ضد مان يونايتد في الدوري الأوروبي

تلعب مباراة برشلونة ضد مان يونايتد في الدوري الأوروبي، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".