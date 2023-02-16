مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت ياسين تيفي

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر مساء اليوم الخميس في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي على القناة الناقلة في لقاء قمة كبير ومثير ينتظره عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم.

مباراة برشلونة ويونايتد بث مباشر تبدأ الساعة الثامنة الا ربع 7:45 بتوقيت مصر وفلسطين المحتلة والسودان وعند 8:45 بوقت السعودية وقطر والبحرين والكويت والعراق والأردن 9:45 بتوقيت دولة الإمارات.

فريق برشلونة بدأ الموسم في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه فشل في حجز مكانة بدور الـ16 وودع من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في المجموعة التي ضمت بايرن ميونخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

وللعام الثاني على التوالي يذهب النادي الكتالوني برشلونة إلى الدوري الأوروبي، حيث في العام الماضي نجح بعبور جلطة سراي في الملحق، ثم ودّع أمام بطل المسابقة آينتراخت فرانكفورت في قلب كامب نو.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

أما الشياطين الحمر فريق مانشستر يونايتد فقد فشل بتصدر مجموعته، وفقد المركز الأول لريال سوسيداد، ليصبح لزاما عليه خوض الملحق، ولم يكن القدر رحيما بكتيبة إيريك تن هاج بوضعها في وجه برشلونة.

ورغم ذلك، إلا أن الفريقين برشلونة ومانشستر يونايتد، يمران بأفضل فتراتهما منذ مدة، برشلونة يتصدر الليجا، والمان يونايتد يحقق نتائج مميزة تضعه في المركز الثالث، مع بلوغه نهائي كأس الرابطة المحترفة.

رابط مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر لايف تأتي بالتزامن مع عدة مباريات اليوم أبرزها يوفنتوس ونانت واشبيلية أمام آيندهوفن وأياكس ويونيون برلين فيما يعلق على لقاء البلاوجرانا خليل البلوشي.