مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت ياسين تيفي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر مساء اليوم الخميس في ذهاب  دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي على القناة الناقلة في لقاء قمة كبير ومثير ينتظره عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم.

مباراة برشلونة ويونايتد بث مباشر تبدأ الساعة الثامنة الا ربع 7:45 بتوقيت مصر وفلسطين المحتلة والسودان وعند 8:45 بوقت السعودية وقطر والبحرين والكويت والعراق والأردن 9:45 بتوقيت دولة الإمارات.

فريق برشلونة بدأ الموسم في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه فشل في حجز مكانة بدور الـ16 وودع من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في المجموعة التي ضمت بايرن ميونخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

وللعام الثاني على التوالي يذهب النادي الكتالوني برشلونة إلى الدوري الأوروبي، حيث في العام الماضي نجح بعبور جلطة سراي في الملحق، ثم ودّع أمام بطل المسابقة آينتراخت فرانكفورت في قلب كامب نو.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

 

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

 

أما الشياطين الحمر فريق مانشستر يونايتد فقد فشل بتصدر مجموعته، وفقد المركز الأول لريال سوسيداد، ليصبح لزاما عليه خوض الملحق، ولم يكن القدر رحيما بكتيبة إيريك تن هاج بوضعها في وجه برشلونة.

ورغم ذلك، إلا أن الفريقين برشلونة ومانشستر يونايتد، يمران بأفضل فتراتهما منذ مدة، برشلونة يتصدر الليجا، والمان يونايتد يحقق نتائج مميزة تضعه في المركز الثالث، مع بلوغه نهائي كأس الرابطة المحترفة.

رابط مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر لايف تأتي بالتزامن مع عدة مباريات اليوم أبرزها يوفنتوس ونانت واشبيلية أمام آيندهوفن وأياكس ويونيون برلين فيما يعلق على لقاء البلاوجرانا خليل البلوشي.

مانشستر يونايتد برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباراة برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر

الأكثر قراءة

مشاهدة برشلونة ومانشستر يونايتد يلا شوت yallashoot دون تقطيع || بث مباشر برشلونة ضد مانشستر يونايتد هدف ليفاندوفسكي اليوم

يلا شوت دوري أوروبا | مشاهدة مباراة نادي برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم Yalla shoot يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة مباشر beIN Sport

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر Barcelona vs Man United في الدوري الأوروبي

بث مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تعليق عربي رابط Youtube

يلا شوت Europa League | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الاوروبي | مباراة برشلونة مباشر

بث مباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد LIVE NOW في الدوري الأوروبي رابط يوتيوب دون تقطيع

عاجل.. ميسي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان