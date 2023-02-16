غلق كلي لشارع الأهرام غدا بسبب المترو.. تعرف على التحويلات الجديدة

قالت محافظة الجيزة، إنه فى إطار استكمال أعمال استلام النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية - مدكور- المساحة).

أشارت المحافظة، إلى أن الشركة المنفذة للأعمال، ستقوم باستلام الموقع الخاص بالمرحلة الثانية لمحطة (المساحة) بدايةً من أمام شارع جمال عبدالناصر وحتى شارع أحمد لطفى السيد بطول ما يقرب من ( ٣٠٠ م) فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة تجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

مما يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم الموقع ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ١٧/٢/٢٠٢٣ وحتى انتهاء الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العمرانية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ومختلف الجهات المعنية لتيسير الأعمال وإزالة المعوقات.

التحويلات الجديدة

ولفتت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية التالية:

حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام تجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يمينًا بشارع جمال عبد الناصر واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

ثم الدخول يسارًا بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد.

ثم الدخول يسارًا بشارع أحمد لطفى السيد واستكمال السير به وصولًا لشارع الأهرام.

ولضمان تحقيق السيولة المرورية الكافية لاستيعاب الحركة المرورية تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط الأعمال ومسار التحويلة المرورية الجديدة من حيث (الطبقة الأسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة إنارة) وذلك لتوفير الحارات المرورية المناسبة.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل التحركات.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدى المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لتلافى الازدحامات بمحيط الأعمال.