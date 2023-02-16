وزراء الزراعة والشباب والرياضة والثقافة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدون مضمار الهجن الدولى فى شرم الشيخ

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتفقد مضمار الهجن فى شرم الشيح بعد تطويره والذي يتم تجهيزه لاستضافه المهرجان الدولى للهجن.



وجه "القصير" بتوفير كافة الخدمات البيطرية للمضمار حيث تسهم سباقات الهجن في تنشيط السياحة الرياضية ‏وأصبحت حدثا عالميا وتزيد من التقارب بين الشعوب وتلقى اهتماما كبيرا من السائحين خاصة بمنطقة الخليج العربي كما توفر فرص عمل لأهالي سيناء.



‏ومن ناحيته قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب إن مدينة شرم الشيخ تشتهر برياضة وسباقات والهجن وبها مضمار كبير للسباقات الدولية مساحته نحو ألف فدان ويحتوى على 3 آلاف جمل من السلالات المتميزة ذات القيمة العالية.



وفي سياق متصل قام "القصير وصبحي والكيلاني وفودة" بتفقد المستشفى البيطرى الذي أنشئته وزارة الزراعة داخل المضمار لتقديم جميع الخدمات البيطرية للهجن المشاركة في المهرجان والكشف عليها وتقديم كافة وسائل الرعاية البيطرية المتكاملة بواسطة الأطباء البيطريين المتميزين وتم تجهيز المستشفى بالاثاث والمعامل والأجهزة المطلوبة.



‏شملت الجولة أيضا تفقد أماكن إيواء الهجن والتي تم إنشاؤها على أعلى مستوى وطبقا للمواصفات المطلوبة لسلامة وصحة الهجن.



‏حضر الجولة د إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور رحاب الجوهرى مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء وبعض قيادة الوزارة والمحافظة.



والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد قام بزيارة اليوم إلى محافظة جنوب سيناء لمتابعة الملفات والموضوعات المشاركة بين الوزارة والمحافظة وتفقد بعض المشروعات الزراعية وكذلك وضع حجر الأساس لمركز الصيد ومصنع الثلج وحلقة السمك بمدينة الطور وكذلك تفقد مضمار الهجن والمستشفى البيطري بشرم الشيخ.

