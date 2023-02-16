يلا شوت الدوري الأوروبي بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

بوابة الفجر

بث مباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 16 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، بث مباشر
سيستضيف ملعب "سبوتيفي كامب نو" مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه برشلونة مانشستر يونايتد، في ذهاب التصفيات لدور الستة عشر من مسابقات الدوري الأوروبي لموسم 2022-23.

يدخل فريق برشلونة اللقاء من أجل تحقيق فوز يضمن له بعض الراحة قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب "أولد ترافورد"، حفاظًا على سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا.

ويأمل فريق مانشستر يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لمساعدة الفريق في مباراة العودة على ملعب "أولد ترافورد"، حيث من المتوقع أن تكون المباراة صعبة على كلا الفريقين، نظرًا للمستوى الفني الجيد المقدم على المستوى المحلي خلال الفترة الأخيرة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام مانشستر يونايتد
من المتوقع أن يدخل مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - فرانك كيسييه.

خط الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

 

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

 

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برشلونة
من المتوقع أن يبدأ الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو - فريد - جادون سانشو - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: فاوت فيخورست.

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 16 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباراة برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر

الأكثر قراءة

مشاهدة برشلونة ومانشستر يونايتد يلا شوت yallashoot دون تقطيع || بث مباشر برشلونة ضد مانشستر يونايتد هدف ليفاندوفسكي اليوم

يلا شوت دوري أوروبا | مشاهدة مباراة نادي برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم Yalla shoot يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة مباشر beIN Sport

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر Barcelona vs Man United في الدوري الأوروبي

يلا شوت Europa League | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الاوروبي | مباراة برشلونة مباشر

بث مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تعليق عربي رابط Youtube

بث مباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد LIVE NOW في الدوري الأوروبي رابط يوتيوب دون تقطيع

عاجل.. ميسي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان