يلا شوت الدوري الأوروبي بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

بث مباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 16 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، بث مباشر

سيستضيف ملعب "سبوتيفي كامب نو" مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه برشلونة مانشستر يونايتد، في ذهاب التصفيات لدور الستة عشر من مسابقات الدوري الأوروبي لموسم 2022-23.

يدخل فريق برشلونة اللقاء من أجل تحقيق فوز يضمن له بعض الراحة قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب "أولد ترافورد"، حفاظًا على سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا.

ويأمل فريق مانشستر يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لمساعدة الفريق في مباراة العودة على ملعب "أولد ترافورد"، حيث من المتوقع أن تكون المباراة صعبة على كلا الفريقين، نظرًا للمستوى الفني الجيد المقدم على المستوى المحلي خلال الفترة الأخيرة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يدخل مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - فرانك كيسييه.

خط الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برشلونة

من المتوقع أن يبدأ الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو - فريد - جادون سانشو - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: فاوت فيخورست.

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 16 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة.