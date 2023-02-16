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مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر كورة لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر beIN Sport

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر كورة لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر beIN Sport، بث مباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مساء اليوم في بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد من هنا:
ق1:

ويواجه برشلونة نظيره مانشستر يونايتد على أرض ملعب استاد كامب نو ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ويبحث عشاق الكرة كرة القدم العالمية مساء اليوم الخميس عن موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة للمباراة والمعلق الذي يقوم بنقل أحداثها.

ونتعرف في السطور التالية على كل التفاصيل الخاصة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

موعد مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
تنطلق مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي عند الساعة 07:45 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 08:45 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 09:45 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لبطولة الدوري الأوروبي يوروبا ليج بنقل المباراة بين برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium


كما يتم نقل المباراة بين برشلونة واليونايتد أيضًا عبر قنوات:

Sky Sport Calcio 1
TV 6 Sweden
Sport TV2 Portugal
beIN Sports HD 1 English
BT Sport 2 HD
Cosmote Sport 2 HD
ESPN 1 Nederland HD
M4 Sport HD Hungary
Match! TV
RMC Sport 3
V sport 1 HD Norge
RMC Story
Virgin Media Two
Arena Sport 1 HD Premium Serbia


معلق مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
يقوم المعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي بالتعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

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