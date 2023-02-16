يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر Barcelona vs Man United في الدوري الأوروبي

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد Barcelona vs Man United في الدوري الأوروبي، حيث يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا من العيار الثقيل على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا على الأراضي الإسبانية في مساء يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023 من أجل ملاقاة مضيفه العملاق فريق برشلونة الإسباني في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية.





مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد





كورة لايف برشلونة ومانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد يبدو في وضعية أكثر من ممتازة قبل هذه القمة المرتقبة في بطولة الدوري الأوروبي، وعينه ستكون دون أدنى شك على العودة بنتيجة إيجابية من خارج أرضه قبل موقعة الإياب في أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، وبكل تأكيد يملك في جعبته كل المقومات التي تؤهله لتحقيق ما يريد ونتائجه في الفترة الماضية خير دليل على ذلك.





تقام مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر في مساء يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023 على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا على الأراضي الإسبانية، وذلك تحديدًا في تمام الساعة:



الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





وتنقل مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر عبر الانترنت بجودة عالية HD ودون تقطيع ويستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة التي تجمع الفريق مساء اليوم الخميس 16-2-2023 على أرض ملعب كامب نو ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي يوروبا ليج.



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي



يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد Barcelona vs Man United بث مباشر العمدة سبورت اليوم 16-2-2023 في الدوري الأوروبي تنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة الدوري الأوروبي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



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اخر أخبار برشلونة قبل مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي



تابع لايف برشلونة ومانشستر يونايتد، برشلونة سيدخل المباراة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي:



حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

خط الدفاع: جيوليس كوندي، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، فرينكي دي يونغ، بيدري غونزاليس، بابلو جافي.

خط الهجوم: رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي.



البث المباشر لمباراة برشلونة واليونايتد يوتيوب وسبق أن التقى برشلونة مع مانشستر يونايتد في 13 مباراة في مختلف البطولات، نجح الفريق الكتالونى في تحقيق الفوز في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات للشياطين الحمر، بينما حسم التعادل بينهما 4 مباريات.



اخر أخبار مانشستر يونايتد قبل مواجهة برشلونة في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي



مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الخميس 16-2-2023 ضمن دور خروج المغلوب من منافسات الدوري الاوروبي لكرة القدم barcelona VS manchester united Live Stream على ملعب سبوتيفاي كامب نو وسيكون اللقاء منقولا عبر قناة بي ان سبورت 1 برميوم اتش دي بتعليق خليل البلوشي على الساعة 17.45 بتوقيت جرينيتش حصريًا على موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد من جانبه سيدخل المباراة تحت قيادة مدربه إريك تين هاغ بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي:



حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافاييل فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، فريد، سكوت مكتوميناي.

خط الهجوم: جيدون سانشو، ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو.

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