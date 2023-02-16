هل نصوم في يوم الإسراء والمعراج؟، سؤال يبحث عنه الكثير من المسلمين، وخاصة أن هذه الليلة تبدأ غدا الجمعة، ويحرص المسلمين على تأدية الصلوات والأدعية التي تناسب هذه اللية والأذكار التي يمكن ترديدها في الإسراء والمعراج.

الإسراء والمعراج

ولمزيد من التفاصيل حول صيام الإسراء والمعراج، يوفر موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية، التفاصيل الكاملة والمعلومات الوافية التي يعرف الناس من خلالها كافة التفاصيل حول صيام هذا اليوم وهل هناك مانع في صيام الإسراء والمعرام أم لا؟

هل نصوم في يوم الإسراء والمعراج؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعا من التطوع بصوم ليلة الإسراء والمعراج لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا».

موعد الإسراء والمعراج

ويبحث المسلمين في جميع بقاع الأرض عن ليلة ليلة الإسراء والمعراج 2023 وموعدهان حيث اعتلى محرك البحث جوجل، لمعرفة موعد هذه الليلة الكريمة وفضل الأدعية والصيام فيها، ووفقا للإفتاء، تبين أن تبدأ الليلة يوم غد الجمعة 17 فبراير 2023 من بعد غروب الشمس وحتى يوم السبت 18 فبراير 2023 بعد غروب الشمس.

الإسراء والمعراج تريند جوجل

وتصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تريند جوجل الإسراء والمعراج وذلك لما لها من مكانة كبيرة لدى جموع المسلمين، حيث يحرص المسلمين على متابعة المناسبات الدينية والتقرب لله عز وجل بالأدعية والأذكار والصيام وقراءة القرآن الكريم

فضل الاسراء والمعراج؟

الإسراء والعراج من المعجزات الثابتة في القرآن الكريم والسنّة النبوية، إذ تم الإسراء برسول الله ليصلى بجميع الرسل في المسجد الأقصى، ليتم بعد ذلك تسخير البراق له للعروج إلى السماوات العلى، ويرى البيت المعمور.

ليلة الإسراء والمعراج

تكون ليلة الإسراء والمعراج مميزة ويحرص الميسلمين فيها على إطعام الطعام وإخراج الصدقات من أفضل العبادات في ليلة الإسراء والمعراج 2023، والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار في ليلة الإسراء والمعراج.