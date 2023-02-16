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دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. اللهم ارزقنا رزقًا واسعًا

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دعاء الاسراء والمعراج
دعاء الاسراء والمعراج

من أبرز العبارات التي تتصدر التريند الفترة الأخيرة هي عبارة دعاء ليلة الإسراء والمعراج، حيث يبحث المسلمين من الأن عبر مواقع التواصل عن الأدعية المستحب ترديدها في لية الأسراء والمعراج، ولعل أبرزها ما يلي:

الدعاء الأول.. اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينةً في الوجه، وقوةً في العمل.

الدعاء الثاني.. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي.

الدعاء الثالث.. اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

الدعاء الرابع.. اللهم  في ليلة الإسراء والمعراج  ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.

الدعاء الخامس.. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا وحلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك الفقر والدّيْن.

الدعاء السادس.. اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطّلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 

وأصبح البحث عن موعد ليلة الإسراء والمعراج من أكثر الجمل تكرارا عبر منصات مواقع التواصل، حيث يحرص المسلمين على صيامهذا اليوم والغكثار من الدعاء والتقرب لله عز وجل، حيث يوافق الجمعة غدا الموافق 17 فبراير الجاري، وحتى فجر السبت الموافق 18 فبراير الجاري، كما أن ليلة الإسراء والمعراج توافق بداية يوم 27 رجب من كل عام.

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