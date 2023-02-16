ads

فضل وحكم صيام ليلة الإسراء والمعراج

منوعات
صيام الاسراء والمعراج
صيام الاسراء والمعراج

كشفت دار الإفتاء المصرية عن فضل وحكم ليلة الإسراء والمعراج، قائلة إنه يجوز صيام يوم الإسراء والمعراج احتفاء بأن الله منَّ على رسولنا صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبنزول فرض الصلوات الخمس.

صيام الإسراء والمعراج

وأكدت الإفتاء أن التنفل بصيام 27 رجب لا مانع منه شرعًا، بل هو من الأمور المستحبة المندوب إليها والمرغب في الإتيان بها وتعظيم شأنها.

واستشهدت بقول الرسول الكريم؛ «من صام يوم سبع وعشرين من شهر رجب كتب الله له صيام ستين شهرا»، وهذا الحديث من فضائل الأعمال.

استحباب صيام الإسراء والمعراج

وكشفت الإفتاء أن هناك نصوص جماعة من الفقهاء تواردت على استحباب صيام هذا اليوم؛ لما له مِن فضلٍ عظيمٍ وما فيه مِن أحداثٍ كبرى في تاريخ الأمة الإسلامية.

وأوضحت أنه من الأيام الفاضلة ويستحب مواصلة العبادة فيها، ومنها الصيام.

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

أوضحت دار الإفتاء حكم الاحتفال بيوم الإسراء والمعراج، قائلة إن المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف.

ليلة الإسراء والمعراج

وقالت الإفتاء إنه يستحب إحياء هذه الليلة بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

صيام ليلة الاسراء والمعراج الإسراء والمعراج ليلة الاسراء والمعراج موعد الاسراء والمعراج فضل الاسراء والمعراج قصة الإسراء والمعراج

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ميتييلاند إمام عاشور اليوم | مشاهدة مباراة ميتلاند وسبورتنج لشبونة الآن بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot ستريم

هدف إمام عاشور اليوم أمام سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

بث مباشر bein Sports مشاهدة مباراة ميتلاند ضد سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي || قناة مفتوحة كورة اونلاين هدف عاشور جول العرب STREAM

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد نانت بث مباشر جول العرب GOAL || لايف يوفنتوس ونانت تويتر بجودة عالية HD دون تقطيع

ماي سيما البديل | أفضل مواقع تحميل افلام MY CIMA "لينك مباشر" لمشاهدة المسلسلات الجديدة 2023 | MY CINEMA الجديد

موقع وي سينما we cima بديل ماي سيما لينك مشاهدة وي سيما weciima افلام ومسلسلات اون لاين

يلا شوت Emam Ashor مشاهدة مباراة ميتييلاند الدنماركي وسبورتنج لشبونة بث مباشر Yalla Shoot || هدف إمام عاشور الأول في أوروبا

عاجل.. حقيقة هبوط برشلونة للدرجة الثانية بسبب رشوة الحكام