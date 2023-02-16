لقاءات وجولات مكثفة لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة لدفع العمل بالمشروعات وتذليل العقبات

عقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي الجهاز، والشركات العاملة بالمدينة، للاطلاع على الموقف التنفيذى ودفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات، والتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة بالجهاز لإنجاز خطة الدولة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وبدأ المهندس عبدالرءوف الغيطى، اللقاءات، بعقد اجتماع موسع مع شركات النظافة العاملة بالمدينة بحضور مسئولي الجهاز، حيث أكد ضرورة الاهتمام والعمل على تطوير منظومة النظافة بالمدينة للوصول إلى المستوى المنشود، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بسكان مدينة القاهرة الجديدة.



كما اجتمع رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بنواب رئيس الجهاز للتجمعات الثلاثة، ومديري الإدارات المختلفة بالجهاز، ووجه بضرورة العمل بشكل متواصل ومكثف للقضاء على جميع الظواهر السلبية الموجودة بالشارع، من حيث ( التعديات - الإشغالات ) على مستوى التجمعات الثلاثة، كما تم عقد اجتماع مع رؤساء الأحياء، للتأكيد على التكليفات بضرورة العمل بشكل متواصل ومكثف علي مدار اليوم للقضاء على أى ظواهر عشوائية بالمدينة، وضرورة تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات والإشغالات والتعديات بالمدينة.



وفي ذات السياق، قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، يرافقه مسئولو الجهاز، بعدة جولات تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز ومديرى القطاعات.



وخلال الجولات، تفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ( محطة صرف جنوب الأكاديمية - مشروعات الطرق الجارية بالتجمع الأول - مشروعات الإسكان بالتجمع الثالث- المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين – دار مصر الـ 70 عمارة).



وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن محطة الصرف الصحي بجنوب الأكاديمية، تعتبر من أهم محطات الصرف بالمدينة، والتي تم ويجري بها إضافة طلمبات رئيسية مع جميع المهمات من محركات وبوادئ حركة ومحابس ومشغلات كهربائية، وطلمبات تأمين العنابر ضد الغرق، وآلات الرفع الكهربائية ومولدات الطوارئ.



وخلال الجولة بالمحطة، تأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، من جاهزية مولدات الطوارئ وجاهزية جميع الطلمبات ومنظومة الكهروميكانيك بالمحطة، وأثنى على المجهودات المبذولة، كما تم التنبيه على ضرورة الإسراع بالتوريدات المعتمدة سابقا.



كما أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أهمية متابعة جميع الأعمال بصفة مستمرة بالمحطة، للـتأكد من إنجاز العمل اللازم في موعده، ودفع العمل بأي مشروعات ضمن مرافق المدينة.



وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في جولاته، أعمال الطرق الجارية بالتجمع الأول، حيث تم المرور على محور يوسف السباعي لمتابعة اعمال تطوير وتوسعة المحور، وتم التأكيد على استكمال شبكة الري والزراعة بالجزء المنتهي وسرعة الانتهاء من تسوية الجزيرة الوسطى مع مراجعة موقف خط الانحدار مع إدارة المرافق، والعمل على استكمال رصف الطريق، ووضع البلدورات للطريق الرئيسي لرسم الطريق، كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بانشاء بالوعات المطر، والعمل على حل مشكلات تجمع الأمطار بالمحور، وإنهاء أى مرمات واى حفريات بالأسفلت، واستكمال أعمال الإنترلوك، واستعجال أعمال استبدال أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى، وإرجاع الشئ لأصله في أسرع وقت.



كما تابع مسئولو جهاز القاهرة الجديدة، الأعمال الجارية لإنشاء محور طريق شرق مديرية الأمن بطول 1800كم، ويتكون من 6 حارات في كل اتجاه بالإضافة إلى حارة خدمة، حيث يربط المحور طريق يوسف السباعي بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور في التيسير على المواطنين فى الدخول والخروج للمدينة ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل، وتم إنهاء الجولة بالتجمع الأول بالمرور على حى القرنفل، حيث تتم الآن أعمال تخطيط الأرصفة وأعمال الأسفلت بالطرق، حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الطبقة الأسفلتية الرابطة وأعمال الإنترلوك للأرصفة في أسرع وقت، وعدم تنفيذ أى طبقة أسفلت إلا بعد تنظيف الجزيرة الوسطى من المخلفات.



وتفقد رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، أعمال رفع كفاءة محور محمد نجيب بالتجمع الثالث، وتم المرور على مشروعات الإسكان بالتجمع الثالث ( سكن كل المصريين )، حيث يجرى تنفيذ 222 عمارة سكنية بإجمالي 5328 وحدة سكنية بمساحات ( 90 و120 مترا)، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين، حيث أكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.



واختتم المهندس عبدالرءوف الغيطى، ومسئولو الجهاز جولاتهم، بالمرور على مشروع دار مصر ( كمبوند الـ 70 عمارة بالأندلس)، وتم التأكيد على ضرورة تحديد موعد للأنتهاء من أعمال الإحلال لتنسيق الموقع بالكمباوند، مع ضرورة زيادة العمل على تأمين المكان للحفاظ على الأرواح والممتلكات.



وعقب الجولات، وجه المهندس عبدالرءوف الغيطى، بالعديد من التوصيات والتكليفات، لمسئولي الجهاز والشركات العاملة بالمشروعات المختلفة، أهمها ضرورة العمل على سرعة إنجاز وإنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة، والمتفق عليها، وذلك بالتوازي مع جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة، والاشتراطات الفنية المتعارف عليها.

