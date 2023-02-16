أزمة منتصف العمر الحلقة 11.. صدمة الجمهور بعد «اعتراف فيروز أنها حامل لعزت»

انتهت الحلقة 11 من مسلسل ازمة منتصف العمر، حيث نالت إعجاب المشاهدين ولكن الغريب على الإطلاق، والذي وصفوا بعدها فيروز بـ «الغبية»، إنه ا اعترف بحملها في الجنين لعزت التي تعلم جيدا أنه لم ينجب أطفالا، وفتحت على نفسها نارا لا تنطفئ ولكن الأغرب أن عزت كان ردة فعله غريبة حيث تجاهل الموقف ببرود تام وغير متوقع.

مسلسل أزمة منتصف العمر

مسلسل أزمة منتصف العمر، أصبح يتشوق له الجمهور لاحداثه الغريبة والمخيفة والتي لم يشهدها المجتمع المصري من قبل حيث أن الأم تقيم علاقة مع زوج أبنتها، التي تعلم فيما بعدأنها ليست والدتها وتنهال في البكاء وتدخل في حالة صدمة، ولكن الغريب في الأم أن المسلسل غامض لا يتوقع الجمهور ردفعل عزت حتى الان، الذي يجسد بطولته رشدي الشامين وتقوم بدور البطولة أمامة النجمة ريهام عبد الغفور والتي تجسد شخصية فيروز التي وقعت في حيرة ولا تعرف ما الذي تفعله بعد حملها من عمر وهو النجم كريم فهمي.

أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر الحلقة 11

أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر الحلقة 11 في غاية الغرابة والغموض، ووقع الجميع في صدمة كبيرة، من حمل فيروزلمعرفة رنا رئيس التي تقوم بدور مريم أن والدتها ليست والدتها الحقيقية وهي من قامت بتربيتها فقط بعد إنجابها.

الخوف والحيرة يملئان قلب فيروز من عزت ولم تصل لحل مناسب مع كريم فهمي الذي يقوم بشخصية عمر للمشكلة التي يقعان فيها، ولكن الغريب في الحلقةهو أن الجمهور لميتفق مع فيروز فيما فعلته وهو أنها تعلم جيدا أن عزت لم ينجب أطفالا بسبب العملية التي قام بها وقوله لها أنها حامل كان غريب.

والغريب في الأمر هو أن عزت قابل الموضوع ببرودشديد وردة فعل غريبة وغير متوقعة لادخل في عصبية ولا توتر ولا اندهاش بل قابل هذا بغموض اثار فضول الجمهور ماذا سيحدث في الحلقات المتتالية وهل سيقدم أحدهم على الانتحار أم ماذا سيحدث؟!

أبطال مسلسل أزمة منتصف العمر الحلقة 11

مسلسل "أزمة منتصف العمر" من بطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدي الشامي، ركين سعد، سلوى محمد علي، وآخرين، ومن إخراج كريم العدل.

أحداث أزمة منتصف العمر

وتدور الأحداث في إطار دراما اجتماعية، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي يتزوجها كريم فهمي، ولكن الحلقات كشفت مفاجات وكواليسغير متوقعة.