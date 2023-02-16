بعد عرض 4 حلقات من مسلسل بالطو..يتصدر التريند ويحظى بإشادة الجمهور

مسلسل بالطو يتصدر تريند جوجل، وهذا بعد عرض أربع حلقات من أحداث المسلسل، ولفتت انتباه الجمهور، حيث يبحث الجمهور عن باقي الحلقات لمتابعتها في مواعيدها، حيث يتم عرضه عبر منصة Watch it الأربعاء من كل اسبوع، كما يتم عرض حلقتين ويتكون من 10 حلقات ولكن مع بداية العرض وكانت التعليقات إيجابية ومثيرة للانتباه حيث أن المسلسل تصدر التريند سريعا منذ بداية عرضه؛ نظرا لأحداثه المثيرة والسريعة والشيقة التي جعلت المشاهد ينتظرالحلقات ويضحك مع فريق العمل.

مسلسل بالطو

وتصدر مسلسل بالطو محركات البحث في موقع جوجل بعد عرض الحلقات الأربعة، وهو من بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، سلوى خطاب وإخراج عمر المهندس.

أحداث مسلسل بالطو

تدور أحداث مسلسل بالطو في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية، والطبيب الذي جاء له التكليف في مكان يبعدعن مكان سكنه مما جعله يحاول فعل شيءولكنه تفاجيء بأنه مدير الوحدة الصحية الذي ذهب إليها وتتوالى الأحداق في إطار كوميدي لطيف.

قصة 4 حلقات من مسلسل بالطو

وهي قصة الطبيب عاطف كامل محمد ويجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرية ريفيه بمحافظة كفر الشيح، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد وفاة المدير الرئيسي، ليمر بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، وتفاجأ بأن سيدة أعطت طفلها الذي يبلغ أسبوعين فقط فول وإمرأة حامل وهي في سن كبير وأشياء آخرى اثارت انتباهه وجعلته يندهش من من حوله.

مسلسل بالطو يثير إعجاب الجمهور

وحظى مسلسل "بالطو" باشادات كبيرة من الجمهور وأثار إعجاب الجمهور، حيث يحرص الجمهور على متابعة الحلقات منذ عرضها وعرضت أمس الحلقتين الثالثة والرابعة ونالت إعجابهم حيث ظهر حريق هائل في المنزل الذي يقع خلف الوحدة الصحية وقاللهم عاطف نريدأن نبلغ المطافي ولكن أصحاب المنزل رفضوا لان هذا يعتبر وصمة عار بالنسبة لهم وأن أهل البيت وحدهم المسؤولين عن إطفاء الحريق، مما أثار إندهاشه وتوالت الاحداث الغريبة والشيقة التي أعجبت الجمهور.