33 مليون جنيه تكلفة إنشاء مركز الصيد ومصنع الثلج بالطور

قال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إن ‏تكلفة إنشاء مركز الصيد التعاوني نحو 23 مليون جنيهًا، ومصنع الثلج بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليون جنيهًا، وهو أحد الآليات التي تلعب دورًا بالغ الأثر في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج السمكي من محافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن المصنع من المتوقع أن ينتج 1024 قطعة ثلج على مدار اليوم، وأضاف أنه يجري العمل خلال الفترة الحالية وفقًا لخطة العمل من أجل تطوير منطقة الأزق الميكانيكي بتكلفة 4 مليون جنيهًا، بما يسهل على الصيادين عملهم داخل الميناء.

جاء ذلك عقب قيام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بوضع حجر الأساس لمركز الصيد التعاوني ومصنع الثلج بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وبعض قيادات المحافظة والوزارات المعنية.

كما وجه "فرحات" الشكر والتقدير إلى وزيرا الزراعة، والبيئة، ومحافظ جنوب سيناء، والاتحاد التعاوني للثروة المائية، والجهات المشاركة بالافتتاح، على حضورهم وتقديمهم الدعم الكامل والمستمر لقطاع الثروة السمكية ومجتمع الصيد والصيادين وجميع العاملين بالقطاع، لكونه قطاع هام وأحد أركان التنمية المستدامة التي تم بلورتها ضمن استراتيجية مصر 2030، وتنفيذّا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب الافتتاح، تفقد المدير التنفيذي للجهاز ميناء الطور للوقوف على ما تم به من أعمال تطوير خلال الأونة الأخيرة، وأشاد بالجهود المبذولة من العاملين بالميناء لتطوير وتحسين بيئة العمل، كما طالبهم بمواصلة العمل الجاد من أجل الاستمرار في تقدم الأفضل خلال المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء الصيد بالطور يخدم أكثر من 800 صياد.