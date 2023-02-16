أسعار الذهب تتجه للارتفاع في ختام التعاملات

اتجهت أسعار الذهب للارتفاع في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد الخسائر التى أصيبت بها خلال تداولات اليوم.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% أو 6.50 دولار إلى 1851.80 دولار للأونصة.

وأثرت قوة الدولار على أسعار الذهب المقوم بالعملة الأميركية وذلك في أعقاب بيانات أسعار المنتجين في أميركا والتي جاءت أقوى من التوقعات.

وقال محلل لدى RBC Capital Markets لـ marketwatch إن أسعار الذهب ستواصل تقلبها في ظل تتابع البيانات الاقتصادية إذ يواصل المستثمرون البحث عن أدلة حول قرارات السياسة النقدية.

وأظهرت البيانات اليوم تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 194 ألف عكس توقعات زيادتها إلى 200 ألف.