تراجع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي



تراجعت أسعار النفط عند التسوية لثالث جلسة على التوالي متأثرة ببيانات المخزونات الأميركية والتي أظهرت ارتفاعًا بأكثر من 16 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 0.1% إلى 78.49 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.28% إلى 85.14 دولار للبرميل.

وأكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في تصريحات نقلتها رويترز عن مقابلة الوزير مع Energy Aspects على أن اتفاق أوبك+ الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل ساريًا حتى نهاية العام 2023.

واتفقت أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في أكتوبر تشرين الأول على خفض أهداف إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.