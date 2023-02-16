تراجع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت أسعار النفط عند التسوية لثالث جلسة على التوالي متأثرة ببيانات المخزونات الأميركية والتي أظهرت ارتفاعًا بأكثر من 16 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 0.1% إلى 78.49 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.28% إلى 85.14 دولار للبرميل.

وأكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في تصريحات  نقلتها رويترز عن مقابلة الوزير مع Energy Aspects على أن اتفاق أوبك+ الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل ساريًا حتى نهاية العام 2023.

واتفقت أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في أكتوبر تشرين الأول على خفض أهداف إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

اسعار النفط بيانات المخزونات العقود الآجلة خام برنت

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ميتييلاند إمام عاشور اليوم | مشاهدة مباراة ميتلاند وسبورتنج لشبونة الآن بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot ستريم

هدف إمام عاشور اليوم أمام سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

بث مباشر bein Sports مشاهدة مباراة ميتلاند ضد سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي || قناة مفتوحة كورة اونلاين هدف عاشور جول العرب STREAM

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد نانت بث مباشر جول العرب GOAL || لايف يوفنتوس ونانت تويتر بجودة عالية HD دون تقطيع

ماي سيما البديل | أفضل مواقع تحميل افلام MY CIMA "لينك مباشر" لمشاهدة المسلسلات الجديدة 2023 | MY CINEMA الجديد

موقع وي سينما we cima بديل ماي سيما لينك مشاهدة وي سيما weciima افلام ومسلسلات اون لاين

يلا شوت Emam Ashor مشاهدة مباراة ميتييلاند الدنماركي وسبورتنج لشبونة بث مباشر Yalla Shoot || هدف إمام عاشور الأول في أوروبا

عاجل.. حقيقة هبوط برشلونة للدرجة الثانية بسبب رشوة الحكام