أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 17-2-2023

حافظت أسعار اللحوم على استقرارها على الأسعار المرتفعة رغم تراجع الطلب بعد ارتفاع أسعار اللحوم فى الأسواق المصرية، مع استمرار بيعها بأسعار مفخضة في منافذ وزارة الزراعة والتموين ومعارض أهلا رمضان.

أسعار اللحوم في محالات الجزارة والسلاسل التجارية:



اللحوم البلدي اليوم تراوحت بين 240 وحتى 280 جنيهًا.

شهد الكندوز البلدي: 240 إلى 280 جنيها للكيلو

اللحم الضأن تراوحت بين 200 وحتى 220جنيه.

تراوح كليو اللحم البلدي في منافذ آمان ووزارة الزراعة: 155 جنيها إلى 165 جنيها

بلغ سعر المفروم البلدي: 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو

وصل سعر كيلو السجق البلدي: 200 إلى 250 جنيهًا

سجل سعر الكبدة البلدى: 220 إلى 260 جنيهًا للكيلو

تراوح اللحم الضأن يباع بسعر ما بين 200 و260 جنيه حسب القطعية.

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيه إلى 220 جنيهًا

وتراوح سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها.

الكندوز البلدي: 220 جنيهًا إلى 320 جنيهًا للكيلو

ووصل سعرالاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو

.وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيها

أسعاراللحوم اليوم.. وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو

تراوح اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها

سجل سعر اللحم الضأن يتراوح بين 190- 210 جنيها حسب القطيعة.

وبلغ سعر الموزة الكندوز 190- 200 جنيها للكيلو.

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 140جنيها إلى 150 جنيها.

اللحم المفروم المستورد:110 جنيه إلى 130جنيها

ووصل سعر اللحم البرازيلى بين 110 - 130 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو اللحم الضاني من 190 جنيها حتي 200 جنيها.



قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إنه ليس هناك سيطرة كافية على أصحاب المزارع الكبرى لتخفيض الأسعار، حيث وصل كيلو اللحوم القائم إلى 120 جنيه، ومن ثم قد تتخطى سعرها 250 جنيه خلال شهر رمضان.



وأشار البسومي، إلى أن أصحاب المزارع الكبرى يتحججون بارتفاع أسعار الأعلاف، ولكن لا بد من أن يكون هناك وقفة، معلقا: "الجزارين بيعانوا، وفي محلات قفلت"، مشددا على أن تحقيق الربح ليس كل شيء في ظل الأزمة التي يعانيها العالم وليس مصر فقط.

ولفت إلى أنه من المعتاد أن أسعار اللحوم والدواجن تتحرك خلال شهر شعبان، ولكننا نشهد تحريك كبير للأسعار، كاشفا أن الجزارين فكروا في غلق المحلات لمدة شهر للضغط على أصحاب المزارع الكبرى لخفض الأسعار.