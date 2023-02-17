أسعار الأسماك اليوم الجمعة 17-2-2023 في الأسواق ومعارض أهلا رمضان

شهدت أسعار الأسماك ( البوري والبلطي والجمبري ) اليوم الجمعة، استقرارًا بسوق العبور، وتختلف أسعار السمك بالأسواق المحلية ما بين 5 اٍلي 10 جنيهات باختلاف كل منطقة، وأكد تجار أسواق الجملة أن أسعار السمك البلطى تتراوح ما بين 55 إلى 62 جنيهًا، كما بلغ سعر السمك البورى ما بين 100 اٍلي 115جنيهًا، واستقرت المكرونة السويسى عند 100 و125 جنيهًا للمستهلك، بينما تأتي الأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان 2023.





أسعار الأسماك باسواق الجملة اليوم الجمعة



أسعار السمك اليوم.. تراوح سعر كيلو البوري، بين 100اٍلي 115 جنيها.

أسعارالاسماك سعر الأسماك اليوم.. سجل سعر كيلو الكابوريا بين 45 و90 جنيها.

أسعار الاسماك اليوم.. سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 55 و62 جنيها.

أسعار السمك اليوم.. سجل سعر التونة المجمدة 35 جنيها.

أسعار السمك اليوم.. سجل سعر السفرديا المجمدة 36 جنيها.

أسعار السمك اليوم..سجل سعر الرنجة المجمدة 38 جنيها.

أسعارالسمك اليوم..سجل سعر السردين المجمد 40 جنيها.

أسعارالاسماك اليوم..سجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 60 جنيها 180 جنيها.

أسعارالاسماك اليوم..وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و110 جنيهات.

أسعار الاسماك اليوم.. سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و240 جنيها.

أسعارالاسماك اليوم.. سعر كيلو البلطى الأسواني من 45 إلى 65 جنيه.

أسعارالاسماك اليوم.. سعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 150 جنيه حسب الحجم.

أسعارالاسماك اليوم.. سعر كيلو الجمبرى الصغير من 120 إلى 160 جنيه.

أسعار الاسماك اليوم.. سعر السمك البوري في مصر اليوم الأربعاء 18-1-2023

أسعار الأسماك اليوم.. سجل سعر كيلو الجمبري إلى 60 جنيهًا و150 جنيها.

أسعارالأسماك اليوم.. تراوح سعر كيلو البوري، بين 66 و86 جنيها.

أسعارالاسماك اليوم.. سعر كيلو فيليه البلطى من 60 إلى 90 جنيه.

أسعار الاسماك اليوم.. سعر كيلو البياض البلدي 70 جنيه.





أسعار الجمبري بسوق العبور



تراوح كيلو الجمبري الجامبو من 370 إلى 450 جنيها.

بلغ كيلو الجمبري 1 من 280 إلى 350 جنيها.

سعر الجمبري 2 من 180 إلى 250 جنيه

سعر كيلو الجمبرى الصغير من 120 إلى 160 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الوسط 250 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الجامبو 350 جنيه.

سجل كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.





أسعار الأسماك المجمدة فى مصر اليوم



تراوح سعر التونة المجمدة 35 جنيهًا.

تراوح سعر السفرديا المجمدة 36 جنيهًا.

تراوح سعر الرنجة المجمدة 40 جنيهًا.

شهد سعر السردين المجمد 40 جنيهًا.





أسعار الأسماك والجمبري بمعارض أهلا رمضان 2023



تراوح سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 36 إلى 44 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو البلطى مقاس 2 ما بين 24 و32 جنيهًا.

شهد سعر كيلو البلطى الأسوانى ما بين 40 و55 جنيهًا حسب المنطقة.

بلغ سعر كيلو الفيليه البلطى ما بين 80 و160 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيهًا.

وتراوحت أسعار البلطى تراوحت بين 36 و47 جنيهًا للكيلو

وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا

وشهدت أسعار المرجان حول 40 و70 جنيهًا

وتراوحت المكرونة السويسى بين 62 و112 جنيها.

تراوح سعر كيلو سمك شبار من 40 جنيها حتى 55 جنيها حسب الحجم.

يتراوح سعر كيلو سمك بوري من 65 جنيها حتى 85 جنيها.

يتراوح سعر كيلو سمك روسي ياباني 60 جنيها.

سعر كيلو سمك فيليه 95 جنيها.

سعر كيلو كاليماري 140 جنيها.

يتراوح سعر كيلو جمبري من 140 جنيها حتى 225 جنيها حسب الحجم.

يتراوح سعر الكابوريا من 75 إلى 155 جنيه تختلف حسب المنطقة.

يبلغ سعر كيلو الوسابيا بين 120 إلى 220 جنيه.

يتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 100 إلى 125 جنيه.

سعر كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 إلى 50 جنيه.

سعر كيلو سمك باغة 43 جنيها.

سعر كيلو سمك سردين 40 جنيها.

سعر كيلو سمك رنجة 38 جنيها.

سعر كيلو سمك مكرونة 50 جنيها.