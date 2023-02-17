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موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى اليوم في دورى أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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الزمالك والمريخ
الزمالك والمريخ

يترقب الجمهور المصري والعربي مباراة الزمالك والمريخ السوداني التي تقام عصر اليوم السبت الموافق الـ17 من فبراير 2023، ضمن منافسا الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى أيناء ميت عقبة إلى تقديم مسوى طيب يضمن استمراره ويحفظ فرصه في الحصول على اللقب الغائب منذ 20 عاما.

مباراة الزمالك والمريخ السودانى

ويخوض الزمالك بطل الدوري المصري في نسخته الأخيرة، مباراة المريخ السوداني تحت القيادة الفنية للمدرب جوسفالدو فيريرا، الذي قرر مجلس إدارة الأبيض الإبقاء عليه بعد صدور قرار بإقالته.

ملعب مباراة الزمالك والمريخ السودانى

وتنطلق مباراة الزمالك والمريخ السوداني التي تستضيفها الأراضي الليبية على ملعب شهداء بنينا في بنغازي بالثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة الرابعة في الإمارات الخامسة بالمملكة العربية السعودية، في ثاني جولات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى

وتُلعب مباراة الزمالك والمريخ السوداني عصر اليوم على الأراضي الليبية وذلك لعدم استطاعة ممثل السودان خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم جاهزيته لاستقبال المباريات الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السودانى اليوم

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية  beIN Sportsمالكة حقوق بث المسابقات القارية والعالمية في الشرق الأوسط ولا سيما بطولة دوري أبطال إفريقيا بث مباراة الزمالك والمريخ السودانى اليوم مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة.

وخسر الزمالك أولى لقاءاته أمام شباب بلوزداد الجزائى مساء الجمعة الماضية، بهدف دون رد على أرضية استاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دورى أبطال إفريقيا، بعد احتساب ركلة جزاء من قبل الحكم السنغالى عيسى سى.

مجموعة الزمالك والمريخ السوداني

ويقع الزمالك المصري الذي يواجه المريخ السوداني اليوم في المجموعة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا التى تضم أندية الترجى التونسى وشباب بلوذداد الجزائرى والمريخ السودان.

 

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