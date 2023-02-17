رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يواصل جولاته التفقدية بأحياء التجمع الخامس بالمدينة

واصل المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أمس جولاته التفقدية، لأحياء التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية بمدينة القاهرة الجديدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.



وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، أنه تم المرور على حى جنوب الأكاديمية، وتم التنبية على ضرورة الاهتمام بنظافة الحي، والاهتمام بأعمال صيانة الزراعة وصيانة الطرق، حيث وجه المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس الحي برصد جميع المخالفات والتعامل معها فورا.



كما قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، بالمرو على حي الشويفات، وتابع أعمال الزراعة ( عملية رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمنطقة الشويفات )، حيث تم التنبية على ضروة الاهتمام بالأعمال الجارية وتكثيف أعمال النظافة بالحي.



وواصل المهندس عبدالرءوف الغيطي، جولته بالتجمع الخامس، بالمرور على الحيين الثالث والرابع، لمتابعة أعمال التطوير التي يتم تنفيذها، وتم التشديد على الاهتمام بأعمال النظافة وخاصة مناور العمارات والمسسطحات الخضراء.



واختتم المهندس عبدالرءوف الغيطى، الجولة بحي النرجس لمتابعة الأعمال الجارية، وتم التشديد على رئيس الحي برصد جميع المخالفات والتعامل معها فورا.

