أسعار الذهب تتجه لثالث انخفاض أسبوعي



تراجعت أسعار الذهب الجمعة 17 فبراير شباط، في طريقها لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% عند 1827.09 دولار للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير كانون الثاني.

وانخفض المعدن الأصفر 2% حتى الآن هذا الأسبوع.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1835.70 دولار.



ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.



وأكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع أنه يجب مواصلة التشديد النقدي لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.



وتتوقع الأسواق الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن 5% بحلول مايو أيار والبقاء عند تلك المستويات خلال العام.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% لتصل إلى 21.45 دولار للأونصة.

كما انخفض البلاتين 0.4% عند 916.93 دولار وكذلك البلاديوم 1.3% إلى 1491.38 دولار.