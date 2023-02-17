جولدمان ساكس يتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 3 مرات هذا العام

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

قال بنك جولدمان ساكس  إنه يتوقع الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بربع نقطة مئوية في كل مرة، بعد أن أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل.

وأظهر تقرير يوم الخميس أن أسعار المنتجين في يناير كانون الثاني تسارعت بأكبر هامش في سبعة أشهر، في حين أظهر تقرير آخر أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وتقدر أسواق المال حاليا أن يصل معدل سعر الفائدة النهائي إلى 5.3 بالمئة بحلول يوليو تموز.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم قبل أحدث البيانات الأمريكية، أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل في الأشهر المقبلة، في ظل احتمال بأن تظل الزيادة في أسعار الفائدة كبيرة، ولم يتوقع أي منهم خفضا لسعر الفائدة هذا العام.

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