مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ الآن بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot ستريم

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ الآن بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot ستريم

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ الآن بث مباشر يلا شوت يوتيوب

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ الآن بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot ستريم، يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره السوداني المريخ، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب بنينا الشهداء في ليبيا، ضمن الجولة الثانية من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا CAF.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ، الزمالك يدخل مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، تفاديا للدخول في حسابات معقدة، بعد خسارته في الجولة الأولى بملعبه وسط جماهيره أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، ووفشل المريخ السوداني في تحقيق الفوز على الترجي (1-0) في براديس.

  • مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ الآن بث مباشر يلا شوت، ويسعى الزمالك للحفاظ على نغمة الفوز في ظل الأزمات العديدة داخل الأبيض، حيث نجح مؤخرًا في الفوز على سموحة في الدوري (3-1).

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني

وتقام مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني

وتذاع مباراة الزمالك والمريخ  السوداني عبر فضائية bein sports 4 الناقل الحصري البطولة.

قنوات مجانية تنقل مباراة الزمالك والمريخ السوداني

وتنقل مباراة الزمالك والمريخ السوداني عبر 5 قنوات مجانية أخري نقدم لكم ترددها:

ARENA SPORT:
التردد: 11512
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 30000

‏IRIB Varzich:
التردد: 11881
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500

‏CBC Sport HD:
تردد 11135
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500

‏ETV الإثيوبية
التردد: 11512
الاستقطاب: عمودي

‏Syria Sport:
تردد: 12110
الاستقطاب: عمودي

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الزمالك يتفوق علي الأندية السودانية تاريخيا

التقى الزمالك بالأندية السودانية في 14 مباراة بالبطولة الأفريقية، لكنه لم يلعب مع المريخ رسميًا على المستوى القاري.

ولعب الزمالك مباراة واحدة ضد المريخ السوداني في البطولة العربية التي انتهت بفوز الأبيض 2/1.

بشكل عام، للزمالك سجل تاريخي جيد أمام الأندية السودانية، حيث تغلب على الهلال في 5 مباريات وتعادل معه 4 مباريات وخسر 3 مرات.

ونجح الزمالك في تسجيل المنتخبات السودانية بـ17 هدفا فيما تلقت شباكه 13 هدفا.

 

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