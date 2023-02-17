مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت الجديد.. كورة أون لاين الزمالك والمريخ بث مباشر

يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت الجديد نقد لكم عبر الفجر متابعة عبر كورة أون لاين الزمالك والمريخ بث مباشر في إطار دوري أبطال إفريقيا لدور المجموعات، يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بنظيره المريخ السوداني، في مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام على ملعب "شهداء بنينا"، في مدينة بني غازي الليبية.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت الجديد

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت الجديد ويعود السبب في إقامة المباراة بين الزمالك والمريخ في ليبيا، حيث لا يستطيع المريخ خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم جاهزيته لاستقبال منافسات الاتحاد الإفريقي.

الزمالك يدخل المباراة بعد أن واجه فريق شباب بلوزداد الجزائرى مساء الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائى نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دورى أبطال إفريقيا، ويمكنكم عبر الرابط المقدم لكم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت الجديد.

تشكيل مباراة الزمالك المتوقع أمام المريخ السوداني

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد- محمد طارق.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبدالله "نيمار".

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موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الزمالك والمريخ السودانى كورة أون لاين في دوري أبطال إفريقيا، مساء غد الجمعة، 17 فبراير 2023.

ملعب مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "شهداء بنينا"، في ليبيا.

توقيت مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD 4، حيث أنها الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية.

معلق مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

يقوم بالتعليق على مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

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كورة أون لاين الزمالك والمريخ بث مباشر

تابع اليوم المباراة عبر كورة أون لاين الزمالك والمريخ بث مباشر الزمالك المصري يخوض لقاء مهمًا وقويًّا أمام المريخ السوداني اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال إفريقيا 2023. ويحاول الفريق المصري تحقيق الفوز خاصة بعد خسارته في المباراة الماضية بهدف دون رد أمام شباب بلوزداد الجزائري.