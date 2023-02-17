بث مباشر bein Sports مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا ||شاهد هدف زيزو جول العرب STREAM

بث مباشر bein Sports مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا ||شاهد هدف زيزو جول العرب STREAM

يلعب الزمالك المصري مباراة مهمة وقوية ضد المريخ السوداني اليوم الجمعة 17 فبراير 2023، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2023، ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق النصر خاصة بعد الخسارة في المباراة الأخيرة بهدف دون رد على شباب بلوزداد الجزائري.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني

ينطلق اللقاء بين الزمالك المصري والمريخ السوداني على أرض ملعب الشهداء بنينا عند الساعة الثانية بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والتالثة بتوقيت القاهرة - مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والرابعة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية وقطر والخامسة بتوقيت دولة الإمارات - دبي - أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ

beIN Sports HD 4

معلق مباراة الزمالك والمريخ

حفيظ دراجي

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