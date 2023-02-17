بث مباشر bein Sports مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا ||شاهد هدف زيزو جول العرب STREAM
بث مباشر bein Sports مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا ||شاهد هدف زيزو جول العرب STREAM
بث مباشر bein Sports مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا ||شاهد هدف زيزو جول العرب STREAM
يلعب الزمالك المصري مباراة مهمة وقوية ضد المريخ السوداني اليوم الجمعة 17 فبراير 2023، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2023، ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق النصر خاصة بعد الخسارة في المباراة الأخيرة بهدف دون رد على شباب بلوزداد الجزائري.
موعد مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني
ينطلق اللقاء بين الزمالك المصري والمريخ السوداني على أرض ملعب الشهداء بنينا عند الساعة الثانية بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والتالثة بتوقيت القاهرة - مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والرابعة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية وقطر والخامسة بتوقيت دولة الإمارات - دبي - أبوظبي.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ
beIN Sports HD 4
معلق مباراة الزمالك والمريخ
حفيظ دراجي
اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ
اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ
الزمالك الزمالك أمام المريخ الزمالك ضد المريخ الزمالك ضد المريخ مباشر الزمالك لايف الزمالك مباشر الزمالك مباشر اليوم الزمالك والمريخ الزمالك والمريخ بث مباشر الزمالك والمريخ مباشر أهداف مباراة الزمالك والمريخ المريخ بث مباشر بث مباشر الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك والمريخ بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ تشكيل مباراة الزمالك أمام المريخ ماتش الزمالك والمريخ مباراة الزمالك والمريخ مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشرة مباراة الزمالك اليوم مباشرة الان مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد المريخ مباراة الزمالك مباشر مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك الان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الان مشادة مباراة الزمالك والمريخ مواجهات الزمالك والمريخ موعد مباراة الزمالك والمريخ نتيجة مباراة الزمالك والمريخ