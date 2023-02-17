بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ يوتيوب لايف اليوم في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الزمالك اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ يوتيوب لايف اليوم في دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر لمباراة الزمالك والمريخ في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

سيتم نشر بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا فور انطلاق المباراة.

* إعلان التشكيل الرسمي لفريق الزمالك قبل مواجهة المريخ في دوري أبطال إفريقيا.

* استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا كل من البنيني سامسون أكينولا ومحمد نديم من قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة المريخ السوداني المقرر لها في الثالثة عصر اليوم الجمعة باستاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمبايات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة المريخ السوداني

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحى وعبد الله جمعه وعمر جابر وحمزة المثلوثي وعمرو السيسي ومحمد أشرف "روقا" وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه ومصطفي شلبي.

تقديم مباراة الزمالك والمريخ في بطولة دوري أبطال إفريقيا

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بنظيره المريخ السوداني، في مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام على ملعب "شهداء بنينا"، في مدينة بني غازي الليبية.

ويعود السبب في إقامة المباراة بين الزمالك والمريخ في ليبيا، حيث لا يستطيع المريخ خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم جاهزيته لاستقبال منافسات الاتحاد الإفريقي.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ

الزمالك يدخل المباراة بعد أن واجه فريق شباب بلوزداد الجزائرى مساء الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائى نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دورى أبطال إفريقيا.

تشكيل مباراة الزمالك المتوقع أمام المريخ السوداني

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد- محمد طارق.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبدالله "نيمار".

موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، مساء غد الجمعة، 17 فبراير 2023.

ملعب مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "شهداء بنينا"، في ليبيا.

توقيت مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD 4، حيث أنها الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية.

معلق مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

يقوم بالتعليق على مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

مجموعة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يتواجد في المجموعة الرابعة من مجموعات دورى أبطال إفريقيا التى تضم أندية الترجى التونسى وشباب بلوذداد الجزائرى والمريخ السوداني.