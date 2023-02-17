مباراة الزمالك اليوم مباشر كورة لايف.. مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ يوتيوب

كورة لايف الزمالك والمريخ بث مباشر يوتيوب

مباراة الزمالك اليوم مباشر كورة لايف ، يلتقي الزمالك المصري مع المريخ السوداني على ملعب الشهداء بليبيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2022-2023. وافتتح الزمالك المنافسة بهزيمة شباب بلوزداد بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، فيما خسر المريخ بنفس النتيجة لكن خارج ملعبه أمام الترجي التونسي في اللحظات الأخيرة.

هزيمة أي من الفريقين في مباراة الجمعة ستعني أن مهمة العبور إلى ربع النهائي ستكون صعبة، مما يضيف المزيد من الإثارة والأهمية للقاء، بالإضافة إلى الإثارة كونه مباراة ديربي من وادي النيل. دربي.

مباراة الزمالك اليوم مباشر كورة لايف

وتقام المباراة على الأراضي الليبية بسبب عدم مطابقة ملعب المريخ في السودان للمواصفات، ورفض الهلال استقبال مباريات غريمه على ملعب الجوهرة الزرقاء في أعقاب أحداث شغب وقعت بين جمهور الفريقين في إحدى المباريات المحلية، ونقدم لكم رابط مباراة الزمالك اليوم مباشر كورة لايف عبر موقعنا وأيضا رابط مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ يوتيوب.

في الأسطر التالية نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك والمريخ، وما هي القنوات الناقلة لها؟

متى موعد مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

موعد مباراة الزمالك والمريخ هو الجمعة الموافقة 17 فبراير 2023، على ملعب الشهداء بنينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر والسودان، الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الزمالك اليوم مباشر كورة لايف

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تأتي مباراة الزمالك والمريخ عبر قناة beIN Sports HD 4 المخصصة لنقل مجريات دوري أبطال إفريقيا من قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمجريات المسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،ونقدم لكم عبر الفجر رابط مباراة الزمالك اليوم مباشر كورة لايف عبر موقعنا وأيضا رابط مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ يوتيوب .

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ يوتيوب

خسر الزمالك في أول لقاء له في دور المجموعات أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد جاء عن طريق ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

على صعيد آخر، خسر المريخ السوداني أمام الترجي التونسي بهدف نظيف جاء عن طريق محمد أمين توجاي في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الأولمبي بتونس في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

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ويسعى الفارس الأبيض للفوز بهذه المباراة لتحسين ترتيبه في دور المجموعات والحصول على أول ثلاث نقاط.