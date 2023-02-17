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بث مباشر الزمالك والمريخ السوداني لايف يلا شوت Yalla shoot دوري أبطال إفريقيا || مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ بجودة عالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر الزمالك والمريخ السوداني لايف يلا شوت Yalla shoot دوري أبطال إفريقيا || مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ بجودة عالية، يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا لمواجهة السوداني المريخ الليلة في دوري أبطال إفريقيا، ويدخل الفارس الأبيض المباراة بعينه على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي غاب عن خزينة النادي منذ ذلك الحين. 2002.

واجه الزمالك شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة الماضي، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري (1-0) على ملعب القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. وسجل اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا المباراة في الدقيقة 57 من ركلة جزاء منحها الحكم السنغالي. عيسى ج نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دنجا) لاعب الزمالك.

الأهلي والزمالك يشاركان في دوري الأبطال، وبيراميدز والمستقبل في الكونفدرالية.

وجاء الزمالك في صدارة المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي ونادي الشباب بلوداد الجزائري ونادي المريخ السوداني.
 

موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى

يستعد الزمالك لمواجهة المريخ السوداني المقرر إقامته بعد ظهر اليوم الثالث الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. 

بث مباشر الزمالك والمريخ السوداني لايف يلا شوت Yalla shoot دوري أبطال إفريقيا || مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ بجودة عالية

المريخ لا يمكن أن يلعب مبارياته على أرضه لأنه غير جاهز لاستقبال منافسات الاتحاد الأفريقي.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السودانى

تقوم قنوات beIN Sports  ببث مباراة الزمالك والمريخ السودانى، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

الجمعة، 17 فبراير 2023، يحل الزمالك ضيفًا على المريخ السوداني في أبطال إفريقيا.الاثنين، 20 فبراير 2023، يستضيف الزمالك سيراميكا  في الدوري المصري.السبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي فى أبطال إفريقيا.

 

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