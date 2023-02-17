الزمالك بث مباشر: مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت
توجهت أنظار جماهير فريق الزمالك، اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة الفريق أمام المريخ السوداني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتقام مباراة الزمالك والمريخ السوداني، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.
كما هزم المريخ السوداني مباراة الدور الأول ضد الترجي التونسي بنتيجة 1-0.
موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني
وتقام مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني
وتذاع مباراة الزمالك والمريخ السوداني عبر فضائية bein sports 4 الناقل الحصري البطولة.
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