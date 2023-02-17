بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، والمقامة على أرضية ملعب الشهداء بنينا في ليبيا.

وتنطلق مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

ويلعب الزمالك والمريخ السوداني في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم فريق الترجي التونسي وفريق شباب بلوزداد الجزائري.

مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم، ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم أمام المريخ السوداني بهدف تحقيق الانتصار، وذلك لتعويض هزيمته في الجولة الأولى أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، بهدف نظيف.

وعلى الجانب الآخر، يبحث فريق المريخ السوداني صاحب الضيافة في مباراة اليوم هو الآخر عن تحقيق الانتصار، بعد هزيمته بهدف دون رد أمام فريق الترجي التونسي في الجولة الأولى.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ

ويتصدر فريق الترجي التونسي رفقة فريق شباب بلوزداد الجزائري جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما يتواجد الزمالك والمريخ في المركزين الثالث والرابع دون نقاط.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المريخ السوداني

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف فاروق جعفر، سيد عبد الله نيمار.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، محمود عبد الرازق شيكابالا.

بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر مشاهدة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، والمقامة على أرضية ملعب الشهداء بنينا في ليبيا.

وتنطلق مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.