تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد لمشاهدة مباراة الزمالك مجانا

مشاهدة مباراة الزمالك مجانا عبر تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد 2023 HD Libya Sport TV علي النايل سات وعربسات 1 2 ينتظر جمهور كرة القدم اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 مباراة من العيار الثقيل، حيث يواجه فريق الزمالك نظيره فريق المريخ، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في أبطال إفريقيا. الدوري. خسر الزمالك أمام شباب بلوزداد يوم 10 فبراير. ويذكر أن فريق بلوزداد يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، متساويًا في عدد النقاط مع فريق الترجي صاحب المركز الثاني، يليه فريق المريخ و. ثم الزمالك دون نقاط.

الزمالك يدخل المباراة بمعنويات سيئة بعد هزيمته أمام بلوزداد، وسيحاول كل ما في وسعه لتحقيق النصر والخروج بنتيجة إيجابية، حيث يسافرون إلى السودان لمواجهة فريق المريخ السوداني الذي هزمه التونسي. الترجي في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد، نتوقع أن يقدم فريق الزمالك مواجهة قوية ضد المريخ في هذه المباراة.

تعد قناة ليبيا الرياضية، التابعة لشبكة راديو وتلفزيون ليبيا، من القنوات الرياضية المتخصصة، التي يتابعها العديد من المشاهدين في ليبيا ومختلف الأقطار العربية، وقام بتأسيسها الدكتور محمد معمر القذافي عام 2004م، وتقوم بنقل البطولات المحلية الليبية في جميع الألعاب، أبرزها كرة القدم والسلة والطائرة، كما تقوم بنقل البطولات الكبرى في بعض الأحيان، فضلًا عن الدوريات الخمسة الكبرى والأدوار الإقصائية من دوري ابطال أوروبا، ومن المتوقع أن تقوم ببث مباراة نادي الزمالك مع المريخ السوداني، في دوري ابطال إفريقيا، والتي من المرتقب أن تقام على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية، ونوضح في السطور التالية تردد قناة ليبيا الرياضية على النايل سات والعربسات 2023م، وموضوعات أخرى ذات صلة.

مشاهدة مباراة الزمالك مجانا عبر تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد 2023 HD Libya Sport TV علي النايل سات وعربسات 1 2

تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11766

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 4/3

التشفير: مفتوحة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني

وبشأن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد المريخ السوداني، فإنه يعد نقل مباراة الزمالك والمريخ، إلى الأراضي الليبية، بشرى سارة لكافة متابعي كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية، حيث أنه من المرجح أن يتم إذاعة مباراة الزمالك والمريخ، عبر قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على النايل سات، كما أن كافة المباريات التي يتم لعبها في دولة ليبيا، يتم نقلها عبر الموقع الرسمي وصفحة قناة ليبيا الرياضية على الفيس بوك.

ونعرض لكم فيما يلي تردد قناة ليبيا الرياضية، التي سوف تنقل بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ السوداني.

تردد قناة ليبيا الرياضية علي النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11766

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: ¾

الاستقطاب: افقي

تردد قناة ليبيا الرياضية علي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11721

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: ¾

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ليبيا الرياضية على هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد: 11317

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: ¾

الاستقطاب: عمودي

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تردد بي إن سبورت على النايل سات

التردد: 11084

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة بي إن سبورت على عرب سات

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 6/5

موعد مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ

البطولة: دوري أبطال إفريقيا (دور المجموعات - الجولة الثانية).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4.

الملعب: 819.

المعلق: غير مدرج.

موعد المباراة:

4:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

3:0 مساءًا بتوقيت مصر.

4:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

4:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

4:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

4:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

4:0 مساءًا بتوقيت العراق.

3:0 مساءًا بتوقيت السودان.

4:0 مساءًا بتوقيت اليمن.